Mujer apuñaló a su exesposo, quien habría sacrificado a sus dos perros: esto declaró

Una mujer fue capturada y acusada de apuñalar a su exesposo luego de que este sacrificara a sus dos perros. Claire Bridger, de 64 años, fue imputada por el delito de intento de homicidio y lesiones intencionales de Keith Bridger, quien mantuvo una relación con ella durante 40 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda de Norfolk, Inglaterra, el pasado 17 de enero.



Al parecer, Claire tomó un arma cortopunzante y le propinó dos puñaladas a su exesposo en el pecho y el abdomen. La mujer señaló ante el Tribunal de la Corona de Norwich que tras su separación había sido medicada, pues había tenido dificultades para afrontarla. Además, sostuvo que se sintió “empujada al límite” cuando descubrió la muerte de sus animales.

Claire indicó que al momento de lo ocurrido sufrió una “amnesia temporal” debido a la combinación de estrés y alcohol. También dijo que no tuvo la intención de quitarle la vida a su exesposo, pero sí quiso lastimarlo.

De acuerdo con el medio Daily Mail, uno de los perros fue adoptado por la pareja en el año 2020, en medio de la pandemia del Covid-19 y el otro fue adoptado al año siguiente. Tras la separación de estas dos personas, Keith Bridger, de acuerdo con las investigaciones, no se pudo hacer cargo de los animales, les intentó buscar otro hogar para que vivieran, pero finalmente los terminó sacrificando.



La señalada agresora indicó que una de sus hijas le había advertido que volviera a casa o de lo contrario su exesposo iba a sacrificar a sus perros. “Pensé que era una tontería. Pensé que nunca sacrificarían a los perros, pasara lo que pasara. No había necesidad. Pensé que era una exigencia para volver a casa”, dijo Claire en el Tribunal.



"Fue como una explosión en la cabeza": Claire Bridger

La mujer relató que al llegar a la casa donde vivía se extrañó porque los perros, que solían ser ruidosos, no estaban, por lo que le reclamó a su exesposo qué había pasado con ellos y al recibir la noticia de su deceso, dijo, “fue como una explosión en la cabeza. No sé qué me pasó. Nunca habría intentado hacerle daño a Keith intencionadamente, y mucho menos matarlo”.



Finalmente, Keith declaró ante las autoridades por lo ocurrido y sostuvo que él nunca le dijo a su exesposa que había sacrificado a los perros. Lo que sí dijo fue que él creía que ella sí sabía previamente que los animales habían muerto.

Dayli Mail informó que un jurado, unánimemente, declaró no culpable a Claire Bridger por intento de homicidio, pero sí la halló responsable por lesiones intencionales. El 20 de marzo se conocerá cuál será la condena en contra de esta mujer.

