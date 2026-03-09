En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump reacciona a la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán: "Grave error"

Trump reacciona a la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán: "Grave error"

Para algunos sectores, el nombramiento de Mojtaba se trata un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra la nación persa.

Por: AFP
Actualizado: 9 de mar, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Donald Trump y Mojtaba Jamenei.
Donald Trump y Mojtaba Jamenei.
AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "grave error" la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra la nación persa. "Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error", dijo Trump a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jamenei, el ayatolá que se mantuvo en el poder por más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación 'Furia Épica' el pasado 28 de febrero.

Noticia en desarrollo.

