Hijo de Nicolás Maduro publica carta que el venezolano habría escrito desde prisión en EE. UU.

Una carta atribuida al expresidente venezolano Nicolás Maduro, escrita presuntamente desde la prisión federal donde permanece recluido en Estados Unidos, fue difundida públicamente por su hijo Nicolás Maduro Guerra y comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante las últimas horas. El documento, presentado como un mensaje dirigido al pueblo venezolano, combina referencias religiosas, menciones a la figura de Simón Bolívar y reflexiones políticas.



El antiguo líder del régimen venezolano permanece detenido en una prisión federal en Nueva York desde comienzos de enero de 2026, luego de haber sido capturado durante una operación militar de Estados Unidos que lo trasladó desde Venezuela para enfrentar cargos judiciales en ese país.

La carta, titulada “Oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar”, estaría dirigida formalmente por propio Maduro y hace alusión al contexto del Día Internacional de la Mujer.

El documento inicia con un mensaje con referencias religiosas y políticas:



“Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos acompañe en esta jornada de construcción del Poder Popular, hecha por las manos valientes de nuestras mujeres y hombres del pueblo”. Se lee al inicio del texto.



“La fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar”. Además, a lo largo del escrito, el exmandatario cita un pasaje bíblico. En uno de los fragmentos difundidos, se lee:

“Jesús nos enseñó: ‘Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será’ (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria”.

El mensaje también hace referencia al ideario político asociado a la figura de Simón Bolívar. En ese apartado, el texto sostiene: “Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad”.

Oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar



Presidente Nicolás Maduro Moros

Ciudad de Nueva York



Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos… pic.twitter.com/HC6GXLDcwQ — Nicolas Maduro Guerra (@nicmaduroguerra) March 8, 2026

La carta concluye con un llamado a mantener la fe y la organización política, mencionando además la figura del fallecido líder venezolano Hugo Chávez. El cierre del documento dice: “Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular. Amén”.

El mensaje fue difundido por una publicación de Nicolás Maduro Guerra, quien explicó que se trata de una oración escrita por su padre desde la cárcel. Tras su publicación, el documento empezó a ser compartido por seguidores y críticos del exgobernante venezolano en distintas plataformas digitales.

La difusión de la carta ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos. El exmandatario fue capturado el 3 de enero durante una operación militar estadounidense y posteriormente trasladado a territorio norteamericano junto con su esposa, Cilia Flores.

