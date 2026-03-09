En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hijo de Nicolás Maduro publica carta que el venezolano habría escrito desde prisión en EE. UU.

Hijo de Nicolás Maduro publica carta que el venezolano habría escrito desde prisión en EE. UU.

A través de redes sociales, el hijo de Nicolás Maduro dio a conocer una carta que, según indicó, fue escrita por el líder del régimen chavista desde la cárcel donde permanece recluido en Estados Unidos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Nicolás Maduro Guerra y su padre
Nicolás Maduro Guerra y su padre
AFP

Una carta atribuida al expresidente venezolano Nicolás Maduro, escrita presuntamente desde la prisión federal donde permanece recluido en Estados Unidos, fue difundida públicamente por su hijo Nicolás Maduro Guerra y comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante las últimas horas. El documento, presentado como un mensaje dirigido al pueblo venezolano, combina referencias religiosas, menciones a la figura de Simón Bolívar y reflexiones políticas.

El antiguo líder del régimen venezolano permanece detenido en una prisión federal en Nueva York desde comienzos de enero de 2026, luego de haber sido capturado durante una operación militar de Estados Unidos que lo trasladó desde Venezuela para enfrentar cargos judiciales en ese país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La carta, titulada “Oración por la fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar”, estaría dirigida formalmente por propio Maduro y hace alusión al contexto del Día Internacional de la Mujer.

Últimas Noticias

  1. Colapsa edificio en demolición en Ciudad de México: reportan al menos tres personas atrapadas
    Al menos tres personas atrapadas
    Redes sociales
    MUNDO

    Colapsa edificio en demolición en Ciudad de México: reportan al menos tres personas atrapadas

  2. Cinco jugadoras del equipo de fútbol de Irán piden asilo en Australia: Trump abogó por ellas
    STR / AFP
    MUNDO

    Jugadoras del equipo de fútbol de Irán piden asilo en Australia: Trump abogó por ellas

El documento inicia con un mensaje con referencias religiosas y políticas:

“Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer, venimos ante Dios y Bolívar, junto a las comunas amadas de Venezuela, para pedirle al señor que nos acompañe en esta jornada de construcción del Poder Popular, hecha por las manos valientes de nuestras mujeres y hombres del pueblo”. Se lee al inicio del texto.

“La fe que mueve montañas y la acción que construye lo nuevo, en Cristo y Bolívar”. Además, a lo largo del escrito, el exmandatario cita un pasaje bíblico. En uno de los fragmentos difundidos, se lee:

Publicidad

“Jesús nos enseñó: ‘Si tienen fe y no dudan, hasta pueden decirle a esa montaña: quítate y arrójate al mar, y así será’ (Mateo 21:21). Danos esa fe sincera y popular, para mover las montañas de dificultades que a veces nos frenan, y convertirlas en camino libre para nuestra patria”.

El mensaje también hace referencia al ideario político asociado a la figura de Simón Bolívar. En ese apartado, el texto sostiene: “Y Bolívar, en Angostura, nos mostró el camino de la acción: pidió un gobierno popular, justo y moral, que acabe con la opresión y traiga paz. Hoy el mismo Bolívar nos invita a votar y construir desde la comuna un gobierno donde reine la igualdad y la libertad”.

Publicidad

La carta concluye con un llamado a mantener la fe y la organización política, mencionando además la figura del fallecido líder venezolano Hugo Chávez. El cierre del documento dice: “Que esta jornada, bendecida por Dios, sea muestra de nuestra fe firme y nuestra lucha de cada día. Unidos en Cristo, Bolívar y Chávez, haremos de Venezuela un hogar de amor, justicia y poder popular. Amén”.

El mensaje fue difundido por una publicación de Nicolás Maduro Guerra, quien explicó que se trata de una oración escrita por su padre desde la cárcel. Tras su publicación, el documento empezó a ser compartido por seguidores y críticos del exgobernante venezolano en distintas plataformas digitales.

La difusión de la carta ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos. El exmandatario fue capturado el 3 de enero durante una operación militar estadounidense y posteriormente trasladado a territorio norteamericano junto con su esposa, Cilia Flores.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Nicolás Maduro

Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad