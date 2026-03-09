En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezolana es acusada de ahogar a su bebé en España: le dictaron prisión preventiva

Venezolana es acusada de ahogar a su bebé en España: le dictaron prisión preventiva

Las autoridades de la isla Gran Canaria, perteneciente a España, dictaron prisión preventiva a una mujer de nacionalidad venezolana acusada de acabar con la vida de su bebé de 20 meses.

Por: EFE
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Editado por: Mateo Medina Escobar
Venezolana es acusada de ahogar a su bebé en España: le dictaron prisión preventiva
Imagen de referencia.
Pexels

Un tribunal de Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla española de Gran Canaria, ordenó este lunes 9 de marzo el ingreso en prisión por asesinato de una mujer venezolana acusada de haber ahogado a su hija de 20 meses en el mar. La mujer de 29 años, que llegó hace siete meses a Canarias con su hija, declaró que "sintió el impulso" de "tumbar" a la bebé en un "charco" de la costa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Colapsa edificio en demolición en Ciudad de México: reportan al menos tres personas atrapadas
    Al menos tres personas atrapadas
    Redes sociales
    MUNDO

    Colapsa edificio en demolición en Ciudad de México: reportan al menos tres personas atrapadas

  2. Esto es lo que piensa Nicolás Maduro de los cambios en Venezuela, según su hijo
    AFP
    MUNDO

    Hijo de Nicolás Maduro publica carta que el venezolano habría escrito desde prisión en EE. UU.

El pasado miércoles 4 de marzo, la ciudadana venezolana fue arrestada, después que los vecinos de la localidad la vieran deambulando con el cuerpo empapado de su hija en brazos, "desorientada, con la mirada perdida y un andar lento y sin rumbo definido", según detalla el auto de prisión dictado este lunes por el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, una vez que se levantó el secreto del sumario.

¿Qué se sabe del caso?

La detenida declaró ante el juez que caminó con la niña hasta el paseo marítimo de la ciudad, se adentró en la costa y "sintió un impulso que la llevó a coger a la menor por la cara y tumbarla boca arriba en uno de los charcos (que forman las mareas), donde el agua le cubría por debajo de las rodillas". (Le puede interesar: España aprobará regularización extraordinaria de migrantes: 500 mil serían beneficiados).

De su estado médico y psiquiátrico, el auto explica que los facultativos que la examinaron indican que "presenta un discurso lineal y coherente, sin alteraciones formales del pensamiento", aunque sí aprecian en ella "una cierta indiferencia afectiva". Con todos estos indicios, el juez concluyó que cabe acusar a la imputada de un delito de asesinato con alevosía que podría acarrear una condena de prisión permanente revisable. Por ello, dictó contra ella una orden de prisión preventiva sin fianza al observar riesgo de fuga, ya que la detenida no tiene arraigo en España y se encuentra en el país en situación irregular.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

España

Menores de Edad

Menores de edad asesinados

Venezuela

Publicidad

Publicidad

Publicidad