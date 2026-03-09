Abogada de 75 años fue capturada por querer envenenar a su esposo

Una mujer de 75 años enfrenta 11 cargos ante la justicia estadounidense en el estado de Alabama, luego de que se descubriera que estaba intentando envenenar a su esposo desde finales de 2025. Lo más sorprendente del caso es que la responsable es una reconocida abogada del estado.

Se trata de Sara Baker, una abogada de 75 años a la que le han suspendido provisionalmente la posibilidad de ejercer como abogada luego de que fuera arrestada por fuertes acusaciones de querer envenenar a su esposo James Doyle Baker. El caso aún no ha sido resuelto, pero ya causa revuelo en la comunidad de Alabama.



¿Por qué fue detenida la abogada?

Según documentos legales obtenidos por People, sobre Sara Baker hoy pesan 11 cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato, violencia doméstica, abuso de ancianos y distribución ilegal de sustancias controladas, todo esto luego de tres incidentes ocurridos en septiembre de 2025 cuando aparentemente quiso envenenar a su esposo.

La Fiscalía del estado de Alabama acusa a la mujer de 75 años de querer causar la muerte de su esposo. Según los investigadores, la mujer mezcló fentanilo con en las comidas y bebidas de su pareja intencionalmente.



Por fortuna, y sorprendentemente, el hombre sobrevivió, pero el consumo involuntario de este fármaco le causó graves secuelas físicas y una discapacidad. Por esto último es que a Baker le agregaron cargos por abuso de ancianos y violencia doméstica.



Cabe destacar que el fentanilo es un opioide sintético 100 veces más fuerte que la morfina que puede ocasionar la muerte con una dosis de solo 2 miligramos que es considerada letal.

Lo que dice la investigación es que Sara Baker suministró fentanilo a su esposo entre ocasiones, el 4, el 12 y el 20 de septiembre de 2025, camuflándolo en sus comidas y bebidas, la última que lo intentó fue el mismo día de su arresto, en noviembre del año anterior. Sin embargo, la mujer pagó una fianza de 400 mil dólares y actualmente permanece en libertad a la espera del juicio en su contra.

Sobre la mujer se sabe que trabajó y se destacó como una gran abogada en el condado de Cullman y que anteriormente había trabajado para la Fiscalía del Distrito. Ante este incidente, el Colegio de Abogados de Alabama la suspendió en diciembre de 2025.

Roger Appel, abogado defensor penal consultado por el medio estadounidense KSNB4, señaló que nunca había escuchado un caso como este y de no ser por los registros judiciales no creería que es real. “Esto es algo que 'Dateline' o '20/20' habrían recogido. Es una rareza en nuestro mundo. Este caso requerirá mucho tiempo de preparación, muchas pruebas y peritos. Y podría tardar mucho. Necesitará un excelente abogado defensor", señaló el abogado que no está relacionado con el caso.

Por ahora, según los registros judiciales, se sabe que n juez de la Corte Suprema de Alabama nombró a un juez del condado de Walker para el caso.

