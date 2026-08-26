Mujer creyó que era un gato herido, pero encontró a recién nacida dentro de una bolsa de basura

Una mujer de Piraquara, en la Región Metropolitana de Curitiba, Brasil, vivió un inesperado momento durante la madrugada del lunes 24 de agosto, cuando salió de su vivienda tras escuchar un ruido que creyó que provenía de un gato herido. Sin embargo, al acercarse al lugar, encontró a una bebé recién nacida dentro de una bolsa de basura, todavía con el cordón umbilical y la placenta.

La mujer, identificada como Kátia Andreia Beje, residente del barrio Guarituba, contó que inicialmente pensó que se trataba de uno de los gatos que suelen estar cerca de su vivienda. Al salir para verificar de dónde provenía el sonido, encontró una bolsa transparente cubierta con una toalla negra.

“Pensé que era un gato herido [...] Cerré la casa con llave y salí para ver de dónde venía el ruido. No había manera de saber que se trataba de un niño”, relató Kátia, según informó el medio G1.



Cuando tocó la bolsa, se dio cuenta de que en su interior había una bebé. Según su relato, la recién nacida estaba muy sucia y todavía tenía adheridos el cordón umbilical y la placenta.



Ante la situación, la mujer buscó ayuda en la vivienda de un vecino y posteriormente llamó al Servicio Móvil de Urgencias (SAMU). La recién nacida fue trasladada a un centro médico para recibir atención.



¿Qué se sabe de la menor?

La bebé fue llevada alrededor de las 4:00 de la mañana al Hospital de Clínicas de Curitiba. De acuerdo con la institución, nació a las 40 semanas de gestación y pesó 2,770 kilogramos.

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Al llegar al hospital presentaba hipotermia severa y dos fracturas, una en la clavícula y otra en el fémur. Según la información médica, estas lesiones posiblemente ocurrieron durante el parto.

La recién nacida permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal, donde continúa bajo observación y ha sido sometida a diferentes pruebas para evaluar su estado de salud y descartar posibles complicaciones relacionadas con el parto.

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“Según el Dr. Nars, la bebé fue sometida a varias pruebas en la UCI neonatal del hospital de maternidad y su estado de salud se considera estable”, indicó el Hospital de Clínicas en un comunicado.



Policía identificó a la madre

La Policía Civil de Paraná identificó a la madre de la bebé. Se trata de una adolescente de 16 años, quien, según las autoridades, manifestó haber sido víctima de abuso sexual y aseguró que no sabía que estaba embarazada.

El detective João Paulo de Souza, encargado de la investigación, explicó que la adolescente declaró que habría sido víctima de una violación meses atrás y que dio a luz durante la madrugada en que ocurrieron los hechos.

Según su declaración, el nacimiento la tomó por sorpresa. La joven habría manifestado que entró en pánico y creyó que la bebé había muerto. También señaló que ocultó el embarazo a sus padres y que actuó sola.

“Declaró haber sido víctima de una violación hace unos meses, hasta que, en la madrugada de hoy, dio a luz. Afirmó que desconocía su embarazo y que le tomó por sorpresa”, explicó el investigador.

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La Policía Civil continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre las actuaciones pendientes están las entrevistas a otros testigos y la espera de los informes forenses. De acuerdo con los resultados de la investigación, la adolescente podría enfrentar cargos relacionados con un presunto intento de infanticidio.

El caso también llevó a las autoridades a recordar que en Brasil existe la posibilidad de realizar una entrega legal y voluntaria de un bebé para adopción.

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La promotora de Justicia Fernanda Nagl Garcez explicó que una mujer que no quiera o no pueda quedarse con su hijo puede comunicar su intención de entregarlo para adopción de manera legal, segura y confidencial.

“Toda gestante, nacimiento oriental o post-nacimiento que quiera entregar su bebé para la adopción es un procedimiento lícito, es un acto de dignidad y responsabilidad”, explicó la funcionaria.

Según Garcez, esta decisión puede comunicarse durante el embarazo en una unidad básica de salud o en la maternidad donde se realice el control prenatal. También puede manifestarse al momento del nacimiento ante el equipo médico. “Esto será mantenido en sigilo, no es un crimen, es un derecho de cualquier gestante”, señaló.

La funcionaria también indicó que antes de determinar qué ocurrirá con la bebé encontrada en Piraquara, es necesario que la Policía Civil esclarezca las circunstancias del caso y establezca las condiciones en las que se produjo el abandono.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co