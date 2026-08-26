14 recién nacidos murieron tras grave incendio en hospital de Pakistán: solo un bebé sobrevivió

Una tragedia sacudió a Islamabad, Pakistán, luego de que un incendio se registrara en la unidad neonatal del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), uno de los principales hospitales públicos de la capital. Al menos 14 recién nacidos murieron como consecuencia de la emergencia y, según las autoridades, solo uno de los 15 bebés que se encontraban en la sala pudo ser rescatado con vida.

El incendio se registró durante la mañana de este miércoles en el tercer piso de la unidad maternoinfantil del hospital. Tras recibir el reporte, las autoridades enviaron al lugar camiones de bomberos, ambulancias y equipos de emergencia para controlar las llamas y atender la situación.

Los equipos de rescate lograron controlar el incendio poco después de su llegada. Sin embargo, la emergencia dejó un saldo fatal entre los bebés que permanecían en la unidad neonatal.



Según información entregada por un portavoz del hospital a BBC Urdu, el incendio se habría originado en una unidad de aire acondicionado y posteriormente se propagó rápidamente por las conexiones de oxígeno.



Los recién nacidos permanecían en incubadoras o conectados a equipos de oxígeno, de acuerdo con declaraciones del ministro de Salud, Mustafa Kamal, a Geo News. Por su parte, fuentes de los servicios de emergencia citadas por CNN señalaron que el fuego aparentemente habría comenzado tras la explosión de un compresor de aire acondicionado ubicado dentro de la sala de recién nacidos. Las circunstancias exactas que provocaron la emergencia todavía son objeto de investigación.



Solo uno de los 15 bebés sobrevivió

En el momento en que comenzó el incendio había 15 recién nacidos en la sala afectada. Los equipos de emergencia y trabajadores del hospital lograron rescatar con vida a uno de ellos.

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Las autoridades informaron que los otros 14 bebés fallecieron en medio de la emergencia. La policía señaló que los recién nacidos sufrieron graves quemaduras y que sus cuerpos deberán ser identificados mediante pruebas de ADN.

Los exámenes serán necesarios antes de que los cuerpos puedan ser entregados a sus padres, según explicó la Policía. La medida fue comunicada después de que algunos familiares solicitaran recibir los cuerpos de sus hijos.

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La tragedia provocó escenas de dolor a las afueras del hospital. Una corresponsal de la BBC en Pakistán relató que familiares permanecían en medio de la conmoción tras conocer lo ocurrido. Uno de los padres manifestó a los periodistas que su bebé, de apenas tres días, había muerto en el incendio.

Autoridades ordenaron investigar el incendio

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, pidió identificar a los responsables de la emergencia y bTambién insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad en los hospitales.“Se deben garantizar medidas efectivas de seguridad contra incendios y protocolos de emergencia para la protección de los pacientes en los hospitales, especialmente de los recién nacidos”, afirmó Zardari en una publicación en redes sociales.

El mandatario también expresó su “dolor y tristeza” por la tragedia y extendió sus condolencias a las familias de los bebés fallecidos. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, también ordenó una investigación inmediata y expresó su profundo pesar por el incendio.

“Una situación como esta, con niños involucrados, es irreparable”, señaló en un comunicado. Además, el magistrado de distrito de Islamabad conformó un comité encargado de investigar las circunstancias del incendio. El organismo deberá presentar un informe en un plazo de 24 horas, según un documento oficial.

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Por ahora, las autoridades manejan como una de las hipótesis el origen del incendio en un equipo de aire acondicionado. Sin embargo, la investigación deberá establecer qué ocurrió y determinar si hubo responsabilidades relacionadas con la emergencia.

La información conocida también señala que el fuego se propagó rápidamente por las conexiones de oxígeno de la unidad. Aunque el oxígeno no es inflamable por sí mismo, puede acelerar la combustión y hacer que determinados materiales ardan con mayor intensidad y rapidez.

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El incendio vuelve a poner la atención sobre las condiciones de seguridad en centros hospitalarios de Pakistán, especialmente en instalaciones públicas. En los últimos años, el país ha registrado otros incendios de gran magnitud. En enero de este año, un incendio en el centro comercial Gul Plaza, en Karachi, dejó 67 personas muertas.

Otro incendio en una unidad neonatal de India

La tragedia ocurrida en Pakistán se suma a otros incendios recientes registrados en unidades neonatales de India, que también dejaron recién nacidos muertos y heridos. Apenas dos días antes, un incendio se registró en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de un hospital de Maharashtra, donde tres recién nacidos murieron. De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia habría comenzado tras la explosión de un respirador ubicado en la unidad.

El personal médico logró evacuar a varios bebés que permanecían en el área y seis neonatos fueron trasladados a otro centro de salud. Sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron la muerte de tres de ellos.

Este caso ocurrió apenas unos días después de otra emergencia en una unidad neonatal de Madhya Pradesh. En ese incendio, un recién nacido murió y otros dos resultaron heridos. Según las autoridades, las llamas se habrían originado por una chispa en el filamento de un calentador utilizado en la unidad.

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El personal médico consiguió evacuar a cerca de 30 neonatos que se encontraban en el lugar. Tras estos hechos, también se plantearon llamados para realizar auditorías de seguridad contra incendios en hospitales públicos y prevenir nuevas emergencias.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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