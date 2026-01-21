Mujer de 70 años falleció tras subir a una reconocida montaña rusa de Orlando: ¿qué le pasó?

La muerte de una mujer de 70 años luego de subir a una atracción en el parque temático Universal Studios, en Orlando, Estados Unidos ha generado conmoción y un llamado a esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho. Se trata de Ma de La Luz Mejía Rosas, una señora de la tercera edad que visitaba el parque junto a su familia y que, tras experimentar una emergencia médica en la atracción “La Venganza de la Momia” (Revenge of the Mummy), falleció semanas después en un centro médico de la ciudad, según confirmaron documentos oficiales.



De acuerdo con un informe reciente del médico forense divulgado por el medio Politics Florida, Mejía Rosas sufrió la ruptura de un aneurisma cerebral tras subirse a la montaña rusa cubierta. Los registros indican que la mujer dejó de responder el 25 de noviembre, día en el que se encontraba en la atracción y fue trasladada para recibir atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, su fallecimiento se produjo dos semanas después, el 9 de diciembre, en el Centro Médico Regional de Orlando.

El caso salió a la luz pública luego de que fuera incluido en un informe estatal de lesiones en parques temáticos, documento que se dio a conocer el pasado 15 de enero. En el estado de Florida, los principales parques están obligados a reportar los incidentes en los que los visitantes resulten heridos y requieran hospitalización por al menos 24 horas.

Dichos reportes son publicados por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, aunque, según se aclara, suelen contener información limitada sobre las condiciones médicas de los afectados y los detalles específicos de cada caso.



Según el medio antes citado, la familia de la mujer expresó su dolor a través de su representante legal, el abogado Ben Crump, quien manifestó que la mujer de edad avanzada acudió al parque con la expectativa de compartir un momento de alegría con sus seres queridos. “La señora Rosas fue al parque para disfrutar del tiempo con sus hijos y nietos, esperando una experiencia segura y alegre”, lamentablemente, en lugar de recuerdos felices, la familia enfrenta ahora un proceso de duelo.



El abogado indicó además que se encuentran solicitando información detallada relacionada con el funcionamiento de la atracción, los protocolos de seguridad, el historial de mantenimiento y la existencia de otros incidentes previos.

Hasta el momento, Universal no ha emitido una respuesta pública inmediata frente a las solicitudes de comentarios realizadas tras la divulgación del informe. La empresa administra varios de los parques temáticos más visitados de Orlando, una ciudad que recibe hasta 30 millones de turistas cada año, atraídos por su amplia oferta de entretenimiento.



Otros casos en parques de atracciones

El informe estatal de lesiones también reveló que, desde su apertura en 2004, la atracción “La Venganza de la Momia” ha registrado al menos 16 personas lesionadas. Entre los casos documentados se incluyen visitantes que reportaron dolor en el pecho, mareos, náuseas y desmayos. En años anteriores, una mujer de 60 años sufrió una convulsión en 2017, mientras que más recientemente, una mujer de 32 años manifestó dolor de cuello y mareos tras subirse al juego.

Si bien los incidentes graves en parques temáticos no son frecuentes en relación con el volumen de visitantes, cada caso reabre el debate sobre la seguridad de las atracciones y la información que reciben los usuarios antes de utilizarlas.

Ben Crump representó anteriormente a la familia de un hombre con discapacidad que murió en septiembre tras subir a una montaña rusa en el parque Epic Universe de Universal. Ese proceso concluyó con un acuerdo extrajudicial confidencial entre las partes.

El fallecimiento de Mejía Rosas se suma a otros hechos trágicos registrados recientemente en zonas turísticas de Orlando. A comienzos de este mes, se presentó una demanda por muerte por negligencia contra el restaurante The Boathouse, luego de que un hombre muriera asfixiado mientras comía en Disney Springs el año pasado.



¿Qué debe tener en cuenta al visitar un parque de atracciones?

Revisar las restricciones de cada atracción ( edad, estatura y condiciones de salud).

Tener en cuenta el estado físico y médico antes de subir a un juego.

antes de subir a un juego. Seguir siempre las instrucciones del personal del parque.

del personal del parque. Mantener una adecuada hidratación y alimentación.

Prestar atención a cualquier síntoma de malestar y detener la actividad si es necesario.

Identificar los puntos de primeros auxilios al ingresar al parque.

Supervisar a niños y adultos mayores.

Usar ropa y calzado cómodos y seguros.

Respetar las normas internas del parque.

Priorizar la seguridad y el bienestar por encima de la emoción.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co