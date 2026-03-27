Mujer es señalada por triple homicidio: las víctimas fueron su esposo y sus suegros

Un nuevo asesinato múltiple sacude a Estados Unidos. Jenna Strouble, de 30 años, fue arrestada tras ser señalada del asesinato de su esposo y sus suegros. La mujer está siendo investigada por nueve cargos de asesinato en primer grado.



¿Qué fue lo que ocurrió?

Los hechos ocurrieron en la localidad de Crete Township, Illinois. Uniformados llegaron a una vivienda ubicada en la cuadra 3400 de E. Norway Trail en la madrugada del lunes 23 de marzo tras una llamada de alerta de los vecinos por haber escuchado disparos en la zona.

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Lo primero que encontraron las autoridades fue el cuerpo sin vida de Jacob Lambert, de 32 años, esposo de Strouble, en el carro estacionado frente a la casa. Dentro de la vivienda, cerca a la entrada principal, la escena empeoraba, con los cadáveres de Stacy Forde y Patrick Forde, padres del hombre.

Tras atender la situación, las autoridades afirmaron que el hecho tuvo un carácter doméstico y que no existe amenaza para el resto de la comunidad.



Lo que se sabe del caso

Rápidamente, las autoridades señalaron que la principal sospechosa del triple homicidio era Jenna Strouble, una mujer de 30 años que vivía en St. John, Indiana, y que tenía una "relación intermitente" con Lambert y también hijos en común.



Aunque la mujer logró huir del sitio el día del crimen, fue localizada y detenida por las autoridades al día siguiente en su vivienda, donde además incautaron un arma de fuego. Según el medio ABC7 Chicago, el arma coincide con la utilizada en el crimen.



El 25 de marzo fue presentada ante la Justicia de Will County por nueve cargos de homicidio. "La investigación preliminar indica que se trató de un ataque premeditado y que, durante los interrogatorios realizados por los detectives, Strouble hizo declaraciones incriminatorias tras los homicidios”, señaló la Oficina del Sheriff del Condado de Will.

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Mientras el caso sigue en investigación, Jenna Strouble permanece detenida en la cárcel del condado de Lake, Indiana, a la espera de ser trasladada a Illinois para enfrentar su proceso judicial. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para el lunes 30 de abril a las 9 de la mañana.

La Oficina del Forense del Condado de Will indicó que practicaron autopsias a las víctimas. Por ahora, el dictamen definitivo sobre la causa y el modo de muerte aún no ha sido emitido, ya que se aguardan los resultados toxicológicos y los informes policiales.

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The New York Post reveló que existían antecedentes de violencia doméstica y problemas de salud mental en la pareja, padres de dos hijos. La última vez que la policía había acudido a la casa familiar fue en enero de 2025, cuando se presentó un presunto caso de agresión, que concluyó con la hospitalización involuntaria de Strouble.

Sobre las víctimas lo único que se ha conocido es que Stacy Force, suegra de la mujer, trabajaba como directora financiera para Roeda, una empresa con sede en Lynwood, Illinois. "Con profunda tristeza lamentamos la pérdida de nuestra querida Stacy Forde, su amado esposo Patrick Forde y su hijo mayor Jake Lambert", señaló la compañía en un comunicado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL