Hombre fue diagnosticado con cáncer terminal y recorrió todo el país para matar a su ex

Un hombre de 61 años en Estados Unidos fue diagnosticado con cáncer terminal recientemente y, ante el panorama desolador, su última acción fue viajar más de 4.000 kilómetros para cometer un doble homicidio. Quienes lo conocían todavía no entienden qué pasó por su mente para tomar esta determinación y, además, acabar con su vida.



¿Quién era el hombre?

Las autoridades identificaron al atacante como Mathew Thomas Becker, un comediante de 61 años. Conocidos del hombre señalaron al medio Alaska’s News Source que después de su divorcio, se había radicado en Arizona y que vivía bien. De hecho, era el dueño de un club de comedia llamado Chuckleheads en la localidad de Bisbee.

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La tranquilidad aparente en la vida de Becker terminó recientemente, cuando fue diagnosticado con cáncer terminal. Sus conocidos todavía no entienden que cambió en él este diagnostico, lo cierto es que tras recibirlo tomó una decisión radical y emprendió un largo viaje hasta Alaska, donde vive su exesposa.



Hombre viajó 4.000 kilómetros para asesinar a su ex

La cadena de tragedias inició en la mañana del sábado 14 de marzo en Alder Drive, Alaska, luego de que Mathew Thomas Becker viajara más de 4.000 kilómetros desde Arizona. Su primera parada fue el salón de belleza de su exmujer.

Según denunció la mujer ante las autoridades de Alaska, cuando llegó a su negocio notó que la puerta había sido forzada y no pudo ingresar. En ese momento, su exesposo se bajó de un vehículo y le apuntó con un arma de fuego. Becker disparó en repetidas ocasiones contra la mujer, quien salió corriendo del lugar y por fortuna salió ilesa del ataque.



La mujer, de quien han protegido su identidad, inmediatamente llamó a las autoridades para denunciar lo ocurrido y para avisar que temía por su vida y por la de su padre, un hombre mayor que estaba solo en su casa. Becker, por su parte, huyó en su carro del sitio antes de que las autoridades hicieran presencia para atender la emergencia denunciada.



45 minutos más tarde de lo ocurrido, las autoridades recibieron la alerta del hallazgo de el cuerpo sin vida de Romaine Clark, de 87 años, en su vivienda. "Los agentes fueron avisados por amigos que estaban esperando encontrarse con la víctima y entraron en la vivienda porque él no había salido todavía. Fue entonces cuando descubrieron el cuerpo y nos avisaron", señaló el jefe de la Policía de Anchorage, Sean Case.

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Se pudo confirmar que Clark era el padre de la mujer que minutos antes había sido atacada por su ex. Lo que dicen las autoridades es que, tras no poder acabar con la vida de la mujer, Becker manejó hasta la vivienda de la misma, donde acabó con la vida de su exsuegro y huyó. "Según las pruebas preliminares, parece que el sospechoso fue a la parte trasera de la casa, disparó un par de veces a través de una ventana de cristal y alcanzó a la víctima, que murió antes de huir del lugar", señaló el jefe de Policía.



¿Qué pasó con el responsable?

Tras el ataque a la mujer y el hallazgo del adulto mayor sin vida, el Departamento de Justicia de Alaska empezó una búsqueda exhaustiva por Mathew Thomas Becker en la zona. El hombre estaba siendo buscado por asesinato en primer grado y agresión en tercer grado.

Al día siguiente, el domingo 15 de marzo a las 10:00 de la mañana, las autoridades reportaron que el sospechoso fue encontrado muerto en una zona boscosa de Eagle River. Las autoridades han señalado que todo parece indicar que Becker se suicidó antes de ser atrapado, situación que prácticamente cierra la investigación, pues las autoridades señalan que no hay reportes que indiquen que el hombre tuvo cómplices o que tenía planes de asesinar a alguien más.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL