Hijo de Rob Reiner se declaró no culpable del doble homicidio de sus padres

El hijo menor del cineasta estadounidense Rob Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres, al comparecer ante un tribunal de Los Ángeles. Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood unos días antes de Navidad, cuando sus padres fueron hallados sin vida en su mansión.



Los cargos que enfrenta Nick Reiner

El joven fue arrestado el 14 de diciembre, horas después del hallazgo de su padre, de 78 años, y su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. Reiner, de 32 años fue acusado el 16 de diciembre con dos cargos de asesinato, y ha permanecido en detención sin derecho a fianza desde entonces.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El sospechoso de parricidio comparecerá ante el tribunal el 29 de abril, cuando está previsto que se decida la fecha para la audiencia en la que se determinará si hay suficiente evidencia para enfrentar un juicio. Los cargos que se han presentado contra el hombre de 32 años son agravados por el uso de un cuchillo, un arma letal, y por tratarse de más de un homicidio.

De ser declarado culpable, Nick Reiner podría enfrentar una cadena perpetua sin derecho a fianza, o la pena de muerte.



Pero la Fiscalía de Los Ángeles no se ha pronunciado sobre qué castigo buscará para el caso. Este lunes, el titular del despacho, Nathan Hochman, dijo a los medios de comunicación que estudiarán las circunstancias del caso antes de pronunciarse al respecto.



Lo que ha pasado con el caso

La jornada de Nick Reiner ante la justicia desde su detención ha enfrentado varios retrasos. Su primera audiencia en diciembre fue pospuesta a solicitud de su entonces abogado Alan Jackson.



El 7 de enero, cuando debía producirse la nueva audiencia, Jackson, un reconocido litigante que ha llevado casos de figuras como Harvey Weinstein, abandonó el caso y argumentó estar imposibilitado a ofrecer explicaciones.

Publicidad

"Circunstancias que escapan de nuestro control, pero más importante aún, que escapan del control de Nick, determinaron que lamentablemente es imposible para nosotros continuar con su representación", dijo entonces Jackson a los periodistas.

El tribunal asignó a Kimberly Greene, una abogada del servicio público, como estipula la ley estadounidense cuando el acusado no tiene medios de defensa.

Publicidad

Greene pidió posponer la comparecencia de Reiner para responder a los cargos en aras de conversar a profundidad con su cliente.



¿Quién era Rob Reiner?

Rob y Michele Reiner tenían tres hijos. Fue su hija Romy Reiner quien los encontró sin vida en su residencia,un día después de que la familia asistiera a una fiesta navideña y se hubieran retirado tras una pelea entre Nick y sus padres. Al otro día, la mujer se alertó al no tener noticias de sus padres y fu a su casa, al encontrar sus cuerpos en la cama llamó a la policía.

De acuerdo con medios locales, ella habría advertido sobre su hermano Nick, quien tenía antecedentes de adicción, y quien según informes, registraba un comportamiento errático que se incrementó en los días previos a la muerte de la pareja.

Romy y su hermano mayor, Jake, calificaron de "devastadora" la muerte de sus padres. Rob Reiner tenía además una hija adoptiva con su primera pareja.

Nick Reiner, quien vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia. Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, "Being Charlie" (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Publicidad

Su padre, Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 "All in the Family", para luego convertirse en un prolífico director con unas 23 películas en su currículo.

Firmó clásicos como la sátira rockera "This is Spinal Tap" (1984), "Cuenta conmigo" (1986), "Miseria" (1990), y "Cuestión de honor" (1992).

Publicidad

Pero uno de sus trabajos más recordados es la reina de las comedias románticas, "Cuando Harry conoció a Sally" (1989), protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.

*Con información AFP

NOTICIAS CARACOL