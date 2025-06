Multitudinarias protestas en varias ciudades de Estados Unidos contra las políticas de Donald Trump

Decenas de miles de personas abarrotaron este sábado las calles del centro deLos Ángeles para expresar su indignación contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defender los derechos de las personas migrantes tras las recientes redadas que sacudieron la ciudad. Con banderas mexicanas y estadounidenses, la multitud se congregó frente a las puertas del Ayuntamiento del centro de Los Ángeles para iniciar una marcha que recorrió las principales calles del centro de la metrópolis californiana.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La multitudinaria protesta, a la que se estima asistieron unas 30.000 personas, según Los Angeles Times, concurrió de manera pacífica al grito de "No al ICE", el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas a cargo de las redadas contra migrantes, y con el despliegue de una enorme pancarta que rezaba el Preámbulo de la Constitución deEstados Unidos.

"Estamos aquí para demostrar que luchamos por los derechos humanos, económicos y sociales, y civiles. Luchamos por los derechos de las mujeres y de los niños. Luchamos por el derecho a la salud y a la vivienda", dijo a EFE Bernie, uno de los miles de asistentes a la marcha.

Publicidad

Los manifestantes recorrían las calles mientras continuaban desplegados parte de los efectivos enviados por el Gobierno en los edificios federales, aunque se apreció una menor presencia de fuerzas de seguridad que en los días anteriores. Y para, precisamente, enfatizar que las protestas sucedían en son de paz, muchos de ellos ofrecían agua y alimentos a los efectivos desplegados en los edificios federales.

De muñecos de Trump hinchables a guiños a la Justicia ciega

Bajo un sol de justicia, los manifestantes acudieron a la llamada al son de música tradicional mexicana y mensajes que defendían con orgullo a la comunidad inmigrante procedente, sobre todo, de la vecina México, la más predominante en el estado de California. Parte de las pancartas en rechazo a Trump hacían alusión a la riqueza que ha traído la influencia de México en EE.UU., como los tacos, la horchata o la música. De hecho, algunos manifestantes salieron con banderas, trajes tradicionales mexicanos o con la cara pintada como la festividad del Día de Muertos.

Publicidad

"Orgullosos de pertenecer a una familia de migrantes" y "Detengan la separación de familias", fueron los lemas que más se repitieron entre los mensajes que mandaban los manifestantes a Trump en estas protestas. No obstante, también hubo quienes fueron un paso más allá, como Sophia, una artista que junto a sus amigos recrearon a 'Lady Justice', la diosa de la mitología romana que representa a la justicia, para personificar "cómo se desvanece ante nuestros ojos", explicó a EFE. "Libertad y justicia son lo que nos prometen en este país. Estoy orgullosa de haber nacido estadounidense, pero me temo que esas promesas no se cumplen", agregó.

La joven teme porque la seguridad de la comunidad migrante en Estados Unidos "sea desmantelada, destrozada de forma tan violenta". "Aquí hay personas muy queridas de la comunidad. Los Ángeles es una enorme fuente de diversidad", indicó.

Manifestaciones en Estados Unidos Colprensa

Los Ángeles, epicentro del movimiento anti-Trump

La ciudad de Los Ángeles supuso una de las mayores concentraciones de una jornada de protestas que ha vivido Estados Unidos en casi 2.000 ciudades bajo el lema 'Día sin Reyes' y la cual tenía como uno de sus objetivos eclipsar el desfile militar que se celebraba hoy en Washington D.C. para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas del país.

Este acto coincidió, a su vez, con el 79 cumpleaños de Trump y el Día de la Bandera. La ciudad se erige como el germen de estos masivos gritos que se han expandido por todo el país y que comenzaron en Los Ángelesel pasado viernes, cuando el ICE realizó varias redadas en distintos puntos de ciudad que llevaron al arresto de al menos 44 personas en el distrito de Westlake, el centro y el sur de la metrópoli.

Publicidad

En respuesta, una multitud salió a manifestarse en contra de estas detenciones, pero la tensión aumentó cuando Trump ordenó el pasado sábado el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, al que se sumaron otros 2.000 el lunes, para repeler las protestas y salvaguardar los edificios federales.

"Trump y el gobierno fascista deben detener todas las deportaciones. Se ven obligados a culpar a los indocumentados cuando el principal problema es la decadencia de la economía global neoliberal. Por eso la economía estadounidense está mal, no por los inmigrantes, ellos son la fuerza vital de esta nación", concluyó Bernie.

Publicidad

Las protestas en otras ciudades

Pese a que el viernes el Gobierno pausó su campaña de redadas a discreción contra migrantes en determinados ámbitos, como el sector de la agricultura, restaurantes y hoteles, la mayoría de manifestantes centró sus cánticos contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En Nueva York, la intensa lluvia no impidió que unas 50.000 personas ocuparan la famosa Quinta Avenida, cortada al tráfico por la policía, al grito de consignas como "¡No ICE, no Ku Klux Klan, no fascistas!" o "¿Cómo deletreas 'fascista'? ¡I-C-E!", y con banderas palestinas, estadounidenses y LGTBI, entre otras. En Austin, capital de Texas, el Capitolio estatal (la sede de la legislatura) fue evacuado hoy ante una amenaza "creíble" a los legisladores que planeaban participar en la protesta, que en esta ciudad estaba prevista para las 5:00 p.m. hora local.

Miles de persones salieron a las calles a marchar. Colprensa

De igual manera, en la capital estadounidense, Washington D.C., varios grupos de personas levantaron pancartas y protestaron contra la Administración en los alrededores del desfile militar, según pudo comprobar EFE. Lo mismo ocurrió con West Palm Beach (Florida) donde miles de personas se reunieron para manifestarse contra su vecino más famoso, el presidente Donald Trump. Otras 80.000 personas llenaron las calles de Filadelfia, ciudad considerada la cuna del movimiento independentista y de la democracia estadounidense, en una manifestación a la que se unió Marthin Luther King III, el hijo mayor del difunto activista Martin Luther King Jr.

Publicidad

Por otro lado, Chicago dio inicio a su protesta, a la que acudieron unas 20.000 personas, con un minuto de silencio por el asesinato de la legisladora estatal Melissa Hortman, del Partido Demócrata, y su marido, en lo que parece ser "un acto de violencia política", tal y como describió el gobernador del estado, Tim Wal

EFE.

Editado por Angélica Yelithssa Morales C, redactora digital de NOTICIAS CARACOL