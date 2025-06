Video | Senador fue esposado en conferencia de Gobierno Trump por manifestaciones en Los Ángeles

En medio de la extensión delas manifestaciones en Estados Unidos en varios estados y ciudades del país,como Nueva York, Seattle, Chicago, Austin, Las Vegas y Spokane, un video en el que se observa la expulsión de un senador de la oposición demócrata, en medio de una rueda de prensa en la que se discutían los disturbios, causó conmoción en redes sociales.

Se debe recordar que, desde el pasado fin de semana estallaron las protestas en la ciudad de Los Ángeles luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizara una serie de agresivos operativos en varios centros de trabajo. Hasta el momento, múltiples arrestos y acusaciones contra sospechosos de participar en actos vandálicos relacionados con las manifestaciones contra las redadas migratorias fueron anunciados por las autoridades locales.

Según la cadena CNN, más de 30 personas han sido detenidas tras completar la tercera noche de toque de queda anunciado por la alcaldía de la ciudad. Las protestas registradas derivaron en enfrentamientos con la policía y la quema de vehículos. En las últimas actualizaciones, se conoció que una Corte de Apelaciones le permitió al presidente Donald Trump mantener el control de la Guardia Nacional para salvaguardar edificios federales de Los Ángeles y otras ciudades.

Por lo pronto, se mantienen activos casi 4.700 militares con el propósito de controlar las protestas contra su política migratoria en la ciudad.

"Imagínense cómo tratan a los trabajadores", cuestiona senador de EE. UU. tras ser esposado

Este jueves 12 de junio, un senador de la oposición demócrata en Estados Unidos fue expulsado por la fuerza de una conferencia de prensa por la secretaria de Seguridad del gobierno de Donald Trump en Los Ángeles, mientras intentaba interrumpirla, según constató un fotógrafo de la agencia AFP.

Un video mostró cómo Padilla, alto miembro del Subcomité Judicial de Inmigración del Senado, fue empujado a pesar de identificarse como un senador de EE. UU. y pedir que le quitaran las manos de encima. En otras imágenes se pudo ver cómo el legislador fue arrojado con violencia al suelo en el pasillo fuera de la conferencia y esposado.

"Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria" Kristi Noem, declaró, antes de ser empujado fuera de la sala por dos hombres. Noem estaba dando una conferencia sobre las operaciones del gobierno para arrestar migrantes que en la última semana desencadenaron manifestaciones y el despliegue de militares ordenado por el presidente Trump.

El congresista cuestionó el uso de la fuerza de las autoridades federales e indicó que su pregunta, por la que fue expulsado, tenía que ver con las redadas migratorias: "Si así responde esta Administración a un senador que hace una pregunta... imagínense cómo están tratando a los trabajadores del campo, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país", dijo Padilla ante los medios tras el incidente.

El demócrata explicó que él y varios legisladores federales han estado solicitando más información y respuestas al Departamento de Seguridad Interna (DHS), dirigido por Noem, sobre las medidas cada vez más extremas de control migratorio, pero las respuestas que han recibido han sido "mínimas" o en algunos casos no se han obtenido.

Aseguró que se encontraba en una instalación federal de Los Ángeles para recibir un informe de un general cuando supo que en el mismo piso Noem ofrecía una conferencia de prensa junto a otras agencias federales sobre las redadas migratorias y los arrestos en las manifestaciones en rechazo a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por lo que quiso preguntar directamente a la alta funcionaria.

“Estuve allí pacíficamente. En un momento dado tuve una pregunta y comencé a hacerla. Casi de inmediato me sacaron a la fuerza de la sala. Me obligaron a tirarme al suelo y me esposaron”, explicó Padilla, que hizo historia al ser el primer hispano elegido al Senado por California.

"Es una de las personas más decentes que conozco", dijo de Padilla el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Entre las voces de rechazo también se unió la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien calificó el episodio de "absolutamente aborrecible e indignante".

"Es un senador de Estados Unidos en funciones. Los violentos ataques de este gobierno contra nuestra ciudad deben terminar", aseveró.

El DHS dijo en un comunicado que Padilla -que no fue identificado como senador sino como señor- "no acató las reiteradas órdenes de los oficiales del Servicio Secreto, quienes pensaron que era un atacante y actuaron como correspondía”, esto a pesar de que se pudo escuchar cómo el demócrata se identificaba.

“Exigiremos cuentas a esta administración”, subrayó el legislador, que se encontraba "ejerciendo su derecho a hacer supervisión congresional de las operaciones del Gobierno federal”, según dijo su Oficina.

*Con información de EFE y AFP.

