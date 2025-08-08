Murió Jim Lovell, el astronauta del Apolo 13 recordado por la frase “Houston, tenemos un problema”

Murió el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 a la Luna que casi termina en desastre en 1970 después de una explosión en pleno vuelo. Falleció a los 97 años, anunció la NASA este viernes 8 de agosto.

Lovell, interpretado por el actor Tom Hanks en la película de 1995, ‘Apolo 13’, nunca llegó a la superficie lunar, pero fue considerado uno de los grandes del programa espacial lunar estadounidense.

"La NASA envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas", dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado, añadiendo que el astronauta falleció el jueves en un suburbio de Chicago, en Estados Unidos.



La fallida misión del Apolo 11

Lanzado el 11 de abril de 1970, nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtiera en la primera persona en caminar sobre la Luna, el Apolo 13 estaba destinado a ser el tercer alunizaje de la humanidad. Sin embargo, todo se vio frustrado por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.

El desastre provocó que el compañero de tripulación de Lovell, Jack Swigert, dijera al control de misión su famosa frase: "Houston, hemos tenido un problema". Lovell luego repitió la frase, según la NASA. Más tarde acabaría popularizándose como "Houston, tenemos un problema".

Se produjo una odisea espacial caótica, durante la cual Estados Unidos siguió el ejemplo desde la Tierra, temiendo perder a sus primeros astronautas en el espacio. Pero el liderazgo de Lovell, a quien sus compañeros astronautas apodaron Smilin' Jim, llevaron a su tripulación a salvo a la Tierra, lo que le valió elogios generalizados e, incluso, a la película que narró su historia y que protagonizó Tom Hanks. "Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA", indicó la agencia estadounidense en su comunicado.

"El carácter y el coraje inquebrantable de Lovell ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo", expresó.

Lovell también fue uno de los tres astronautas que se convirtieron en las primeras personas en orbitar la Luna durante la misión Apolo 8 en 1968, allanando el camino para un aterrizaje lunar, dijo la NASA.

