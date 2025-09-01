Publicidad

MUNDO  / Nestlé destituye a su consejero delegado por tener relación romántica secreta con una trabajadora

Nestlé destituye a su consejero delegado por tener relación romántica secreta con una trabajadora

La compañía dio a conocer el anuncio este lunes, tras haber llevado a cabo una investigación interna en la que descubrió que el sujeto mantenía relaciones sentimentales secretas con una subordinada directa.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 01, 2025 01:53 p. m.
Nestlé.jpg
Laurent Freixe, ex consejero delegado de Nestlé. -
Foto: AFP