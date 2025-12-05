Netflix compra los estudios de Warner Bros Discovery por millonaria suma; ¿qué pasará con HBO?

El compañía de streaming Netflix comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes 5 de diciembre en un comunicado conjunto. Esta oferta final de Netflix se dio en medio de un puja con Cromcast y Paramount, dos gigantes que también estaban interesados en la adquisición de Warner Bros Discovery.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con el reporte, la empresa de streaming compró por 27,75 dólares por acción del estudio, frente a los 24 que había propuesto Paramount. Hay que destacar que desde el pasado mes de octubre comenzaron las ofertas por la totalidad o parte de WBD. En un principio Paramount propuso 27 dólares por acción por el cien por cien de la compañía y fue en ese momento cuando Netflix y Comcast se sumaron a la pujas, que ha tenido dos rondas, la última el pasado 1 de diciembre.

Las empresas daban sus ofertas para solo una parte de la compañía, sin incluir Discovery Global. De hecho, este jueves 4 de diciembre Paramount denunció en una carta abierta parcialidad en el proceso, alegando que favorecía a Netflix.



Ahora, con la operación, Netflix se hará con un inmenso catálogo de películas con la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual, señalando que esta se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019. En total, la plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.



Según medios estadounidenses, el consejo de administración de Warner Warner Bros Discovery aspiraba a una cifra cercana a los 75.000 millones, fuera de la deuda.

Publicidad

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026.



¿Qué pasará con HBO y HBO Max?

Hay que tener en cuenta que Netflix adquirirá Warner Bros Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max. Esta transacción "combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo", dijo a su vez David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery.

"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. -desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter- con títulos que definen la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'The Squid Game'".

Publicidad

El nuevo catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'The Soprano' o 'Game of Thrones', o películas como 'The Wyzard of Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'Money Heist', 'Bridgerton' o 'Adolescence'.

El presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró por su parte que "el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan".

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.