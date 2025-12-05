Video | Avión Airbus A320 de Latam Airlines se incendió con pasajeros dentro de aeronave en Brasil

Publicidad
Pocos días después de la alerta del fabricante aeronático Airbus, que intervino el pasado viernes y sábado 28 y 29 de noviembre miles de aviones A320 para cambiar urgentemente un programa de control de navegación, la noche de este jueves 4 de diciembre se reportó una emergencia en el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos que involucró una aeronave de este tipo, la cual terminó envuelta en llamas tras un incendio durante el proceso de embarque.
De acuerdo con los reportes preliminares, el avión era parte de la base de la aerolínea Latam Airlines Brasil. A través de un comunicado, la empresa responsable del vuelo se pronunció e indicó que no hubo heridos en el incidente, en el que tuvieron que ser evacuados todos los pasajeros de la aeronave.
🔴 | Un Airbus A320 con pasajeros a bordo se incendió en Brasil.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 5, 2025
LATAM Airlines informó que el fuego se originó tras el aterrizaje, a causa de una carretilla elevadora de equipaje, y que posteriormente se propagó al avión. La cabina se llenó de humo, pero los pasajeros fueron… pic.twitter.com/3WEhE7hVOk
Un Airbus A320 con pasajeros a bordo sufrió un incendio en #Brasil luego de aterrizar.— Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) December 5, 2025
LATAM Airlines informó que el fuego se originó por una carretilla elevadora de equipaje y que posteriormente se propagó al avión, llenando la cabina de humo.
Los pasajeros fueron evacuados a… pic.twitter.com/FLwnf6wkZX
*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...
LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.