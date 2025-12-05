Maduro habría negociado con Trump para quedarse con 200 millones de dólares, según The Telegraph

En la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, este último habría pedido conservar 200 millones de dólares de su riqueza privada, al parecer, para huir, según dijeron fuentes al medio The Telegraph. Además, se ha dicho que Maduro le solicitó a Trump amnistía para sus funcionarios y refugio en un "país amigo", pero el mandatario norteamericano se habría negado a estas propuestas.

The Telegraph mencionó que fuentes enteradas de la llamada, que según Maduro ocurrió hace "unos diez días", ambos habrían discrepado en cuanto al lugar al que huiría el líder chavista tras salir del poder. "Trump sugirió China o Rusia, según una fuente, mientras que el presidente venezolano tenía la intención de quedarse en el hemisferio occidental, en un país amigo como Cuba", indicó el medio británico.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó este miércoles que, hace "unos diez días", conversó por teléfono de manera "cordial" con el mandatario de Estados Unidos, en medio de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue militar del país norteamericano en el Caribe y en el espacio áereo cercano a Venezuela.



Maduro, acerca de la llamada, mencionó este jueves lo siguiente: "Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump". En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista dijo que la conversación se desarrolló "en un tono de respeto" y espera que el contacto represente un paso "hacia un diálogo respetuoso" entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.



"Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)", expresó Maduro, quien explicó, al recordar su época como canciller durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, que hasta hoy no se había referido al asunto por "prudencia" y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio "hasta que se den".Además, insistió en que el camino entre su país y EE. UU. debe ser el "de respeto, de diplomacia y de diálogo", y expresó su confianza en que "todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela".



Lo que ha dicho Trump sobre su llamada con Maduro

El domingo, Trump, cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense, fue consultado sobre si había hablado con Maduro y dijo: "La respuesta es sí". El mandatario estadounidense evitó abundar sobre los detalles: "No quiero comentar al respecto".

Según dijo el pasado viernes el diario The New York Times, con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, la conversación entre los dos líderes se habría dado en la segunda mitad de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EE. UU. La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que no compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

Maduro ha expresado públicamente su disposición a dialogar con su par estadounidense, algo que propuso se haga "face to face (cara a cara)". Sin embargo, según Reuters, Trump le habría dado un ultimátum a Maduro para que saliera del gobierno de Venezuela, el cual se habría vencido el pasado viernes, por lo que después Estados Unidos advirtió sobre un incremento de la "actividad militar" en el espacio aéreo de Venezuela y sus alrededores, el cual ha desatado una crisis de conectividad para el país vecino.

*Con información de EFE