"No pararé de luchar hasta verlo": Esposa del migrante deportado por error de EE. UU. a El Salvador

Jennifer Vásquez, la esposa de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño que fue deportado por error de Estados Unidos y encarcelado en la megaprisión de El Salvador, afirmó este martes que no parará de "luchar" hasta volver a ver a su marido "con vida". Vásquez dio estas declaraciones a las puertas del tribunal de Maryland antes de que iniciara una audiencia sobre el caso de su esposo, quien fue expulsado del país a pesar de que contaba con una orden judicial que prohibía su deportación.

"No dejaré de luchar hasta ver a mi esposo con vida. Kilmar, si me oyes, mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti. Nuestros hijos preguntan cuándo volverás a casa", expresó ante la prensa Vásquez, quien afirmó también que a su familia no se le puede "robar un día más" sin Ábrego García: "Este Gobierno ya les ha quitado muchísimo a mis hijos", señaló emocionada y rodeada de familiares, amigos y activistas.

¿Quién es Kilmar Ábrego García y en qué va su caso?

Ábrego García, de 29 años, es uno de los más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que fueron arrestados en Estados Unidos y enviados el pasado 15 de marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, acusados de ser miembros de los grupos criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13).

El caso de Ábrego García generó enorme polémica dado que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y fue expulsado a pesar de que una orden judicial lo protegía de ser deportado. Las autoridades migratorias admitieron que fue un "error administrativo".

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó la semana pasada su regreso a Estados Unidos, pero la Administración de Donald Trump, que insiste en catalogarlo como un "criminal", sostiene que su regreso está fuera de sus manos porque se encuentra bajo custodia de otro país.

Durante una reunión este lunes con Trump en la Casa Blanca, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, descartó liberar a Ábrego García puesto que lo considera un "terrorista" .



Estados Unidos señala que Kilmar debe enfrentar la justicia de su país

La Casa Blanca subrayó este martes que el salvadoreño debe enfrentarse a la Justicia de su país y que Estados Unidos no va a facilitar su regreso pese a la orden judicial que así lo exige. "Ábrego García es un terrorista extranjero. Es miembro de la pandilla MS-13. Se dedicaba a la trata de personas. Ingresó ilegalmente en nuestro país, por lo que deportarlo a El Salvador siempre iba a ser el resultado final", dijo en una rueda de prensa la portavoz presidencial, Karoline Leavitt. "Esta persona no podrá vivir en paz en Maryland, porque es un terrorista extranjero y miembro de la pandilla MS-13", añadió Leavitt sobre Ábrego García.

La Administración Trump invocó una norma de 1798, la ley de Enemigos Extranjeros, para enviar el pasado 15 de marzo a la prisión de máxima seguridad de El Salvador a los 238 venezolanos y 23 salvadoreños, entre ellos Ábrego García, y, posteriormente, el Supremo estadounidense ordenó su regreso.

Ábrego García "ha regresado a su país de origen, donde enfrentará las consecuencias por su afiliación a una pandilla y su participación en la trata de personas. No entiendo qué es tan difícil de entender para los medios de comunicación. Es terrible, verdaderamente terrible, que se haya dedicado tanto tiempo a cubrir a este presunto traficante de personas y a este pandillero", criticó Leavitt.

En la reunión que mantuvieron este lunes en la Casa Blanca, el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, dejaron en claro que no tienen intención de facilitar el regreso de Ábrego García a territorio estadounidense.

Desde el gabinete de Trump se subrayó que Ábrego García es ciudadano salvadoreño y que sería muy "arrogante" decirle a El Salvador qué debe hacer con sus nacionales, mientras que Bukele sostuvo que aunque tiene competencias para excarcelarlo, no lo hará porque en su país no les "gusta mucho liberar a terroristas".

