Así está la calidad del aire en Nueva York por incendios en Canadá, a dos días de final del Mundial

Los incendios forestales que azotan Canadá siguen llevando a partes de Estados Unidos grandes columnas de humo que mantienen bajo alerta a amplias zonas del país por sus efectos sobre la calidad del aire. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) mantiene este viernes alertas generalizadas respecto a la calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico.

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En total, más de 100 millones de personas en 18 estados y el Distrito de Columbia se encuentran bajo estas alertas debido a la presencia de partículas finas contaminantes procedentes del humo de los incendios. Actualmente hay más de 800 incendios forestales activos en Canadá, y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos. Esta situación amenaza con afectar al partido de la final del Mundial de Fútbol, que se celebra este domingo en la sede de Nueva York/Nueva Jersey y en el que se enfrentarán España y Argentina.



Así está la calidad del aire en Nueva York

Aunque las previsiones apuntan a una posible mejora de las condiciones antes del encuentro, hoy el AQI se sitúa en Nueva York en un nivel de 179, definido como "insalubre". La ciudad ha habilitado puntos donde los ciudadanos pueden adquirir mascarillas de forma gratuita, como la sede de la Biblioteca Pública en Bryant Park. Mientras, Washington D.C. es hoy el epicentro de la contaminación atmosférica en la costa este del país, con un AQI de 237,calificado como "muy insalubre".

Entre otros lugares afectados figuran Virginia, Cloquet y Duluth, en Minesota, así como Northbrook (Illinois), Columbus (Ohio), Milwaukee (Wisconsin) o London (Ontario), donde la calidad del aire se encuentra en un nivel de entre 450 y 928 según el índice AQI, categorizado como "peligroso".



🇺🇸😶‍🌫️ La final del Mundial bajo amenaza de asfixia en una Nueva York cubierta de humo



La Gran Manzana ha quedado cubierta por una capa de niebla tóxica procedente de los incendios forestales de Canadá que siguen activos. La calidad del aire alcanzó sus peores niveles en tres… pic.twitter.com/EkqTWFTEyF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 17, 2026

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Al margen, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó ayer que la región se encuentra "en una situación sanitaria muy grave". El humo se desplaza ahora hacia el sur del estado neoyorquino, aunque el NWS espera que las condiciones mejorn el fin de semana con la llegada de lluvias y cambios en los patrones de viento. El Departamento de Salud del estado recomienda que, con estos niveles de contaminación, las personas consideren limitar la actividad física intensa al aire libre para reducir el riesgo de efectos adversos para la salud. Entre los ciudadanos que pueden ser especialmente sensibles a los efectos de esta contaminación se encuentran los niños muy pequeños y las personas que padecen problemas respiratorios como asma o enfermedades cardíacas.



Previsión de lluvia el sábado, se espera que mejore la calidad del aire antes de la final

Se espera que la calidad del aire mejore el sábado si se cumple la previsión de lluvia, un día antes de la final del Mundial que tendrá lugar en el estadio MetLife. El Índice de Calidad del Aire (ICA) alcanzó un nivel de 265 puntos el jueves por la tarde, categorizado como "muy poco saludable", según AirNow, la agencia pública estadounidense de monitoreo de la calidad del aire.

El índice, que muestra los colores verde, amarillo, naranja, rojo, morado y granate para calificar la calidad del aire, categorizó el aire de Nueva York con el color morado -incluso a punto de tocar el granate-, lo que supone unos niveles "muy poco saludables". La exposición a las partículas finas del humo puede causar dificultad para respirar, tos, mareos y fatiga.

🇺🇸‼️ NUEVA YORK ESTÁ CUBIERTA DE HUMO POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CANADÁ, A 3 DÍAS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL.



Las autoridades recomiendan NO SALIR a menos que sea extremadamente necesario. ⚠️ pic.twitter.com/vT5fHbSAWw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

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Sin embargo, los pronósticos del Servicio Nacional del Tiempo (NWS, por sus siglas en inglés) apuntan a chubascos durante todo el sábado, el día previo a la final, y más posibilidad de lluvia el domingo por la mañana, con previsiones de tener un cielo despejado el domingo por la tarde. La final entre España y Argentina está prevista que se juegue el domingo a las 15.00 hora local (19.00 GMT), por lo que previsiblemente el nivel de calidad del aire habrá mejorado tras las lluvias.

Las autoridades estatales y municipales han reaccionado con alertas por contaminación atmosférica y han recomendado reducir la actividad física al aire libre, además de extremar las precauciones a la hora de salir a la calle. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en sus redes sociales que la ciudad está repartiendo mascarillas KN95 gratuitas en cientos de puntos a lo largo de los cinco distritos. Miradores de la ciudad como el famoso Empire State Building han ofrecido al público con entradas varias opciones para reprogramar su visita, ya que la bruma ha reducido drásticamente la visibilidad en toda la ciudad.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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