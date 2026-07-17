Temblor en México: autoridades emiten alerta de tsunami en las costas del sur del país

Un terremoto de magnitud 7,4 registrado este viernes llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, de acuerdo con el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

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Según el boletín oficial, las zonas con mayor riesgo de afectación corresponden a los litorales de Chiapas y Oaxaca, en el sur de México, donde podrían presentarse variaciones en el nivel del mar de hasta 105 centímetros por encima de la marea habitual.



Se esperan corrientes fuertes, según autoridades

Ante esta situación, el CAT-SEMAR recomendó a la población "mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos".

El sismo ocurrió en el sur del territorio mexicano y tuvo su epicentro en Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas mortales ni daños de gravedad asociados al movimiento telúrico.



De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el evento se registró a las 08:48 de la mañana, hora local (14:48 GMT).



Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó a través de su cuenta en X que permanece "activa" y en "constante monitoreo" de la situación en las diferentes regiones del estado, aunque todavía no ha entregado mayores detalles sobre posibles afectaciones.

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Asimismo, la dependencia indicó que equipos de emergencia de distintos municipios ya fueron desplegados en varias zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones" y evaluar cualquier impacto derivado del terremoto.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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