Noticias Caracol  / MUNDO  / Nuevo brote de ébola en el Congo genera alerta para África: "Es un enorme desafío"

Nuevo brote de ébola en el Congo genera alerta para África: "Es un enorme desafío"

La República Democrática del Congo enfrenta varios desafíos para controlar un nuevo brote del ébola en su territorio. Hasta ahora el número de casos registrados en las últimas semanas reporta una tasa de letalidad del 34,6 %.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:03 a. m.
Editado por: Mateo Medina Escobar
Un trabajador sanitario se coloca su equipo de protección individual (EPI) antes de entrar en la zona roja de un Centro de Tratamiento del Ébola (CTE).
John Wessels/AFP

