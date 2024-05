Opositores de Daniel Ortega exiliados de Nicaragua narran lo difícil que es perderlo todo

Daniel Ortega llegó al poder en Nicaragua en el 2007 y desde ese entonces sus opositores han sentido una persecución política que ha traspasado fronteras. Algunos exiliados dicen que la pena más grande para ellos ha sido el arrebato de su nacionalidad.

El nacer en una ciudad, recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar de su cultura desde pequeño, lo hace ser miembro, participe y patriota. Para Edipcia, ese es el significado de ser nicaragüense, pero ese derecho le fue arrebatado por pensar diferente en el régimen de Daniel Ortega.

“Me duele no despertar en mi casa, me duele no tener todo por lo que había trabajado. O sea, yo terminé la universidad a los 23 años, inmediatamente comencé a trabajar, o sea, tengo casi 20 años de trabajar en Nicaragua y todo lo que acumule en términos de seguridad social, en términos de experiencia sencillamente me lo quieren borrar y lo que estoy haciendo es defendiendo, diciendo ‘no, no me lo vas a borrar porque no tenés derecho a eso’”, señala Edipcia Dubón, exdiputada.

Pero no solo Edipcia fue desnacionalizada, otros 94 nicaragüenses más sufrieron las consecuencias de este régimen. Enrique, exdiputado, también siente que Ortega le puso una lápida encima, lo que él llama: la muerte civil.

“Me despojaron de la casa, las cuentas bancarias que pudieras tener. En mi caso, como una persona que ya estaba jubilada, me anularon la pensión de jubilación, pero además nos declararon prófugos de la justicia como si fuéramos delincuentes, con el propósito de que Interpol no nos dejara en paz donde estuviéramos o donde fuéramos”, relata Enrique.

Para ellos, la desnacionalización no fue la única medida tomada por Ortega en contra de sus opositores, todo inició con el exilio.

“Lo único que tiene sentido es regresar a mi casa, es regresar a lo que es mío, es recuperar lo mío y que las personas que no lo tienen en este momento lo recuperen, porque esto es una gran injusticia. Lo único que hemos hecho es pensar diferente”, dice Edipcia Dubón.

Según la Acnur, entre el 2018 y junio del 2023 más de 930 mil personas han abandonado Nicaragua. De esas 874 mil han pedido asilo y 60 mil tienen estatus de refugiado, pero ellos tienen una misma historia, están a la deriva en un país que no es el suyo.