Países latinos, africanos y de otros continentes exigen a Rusia dejar de reclutar a sus ciudadanos

Cada vez son más los países de América Latina, África y otros continentes que exigen a Rusia que cese el reclutamiento de sus ciudadanos para combatir en las filas del ejército ruso en Ucrania, a lo que Moscú responde con argumentos como que esos extranjeros firman libremente contratos por motivos económicos o por solidaridad con el Kremlin. La contratación de extranjeros para combatir en Ucrania es una de las formas que tiene el Kremlin de contrarrestar la acuciante falta de hombres en el frente, el gran número de bajas y, lo más importante, evitar una impopular segunda movilización antes de las elecciones legislativas de septiembre.

En un intento de animar a los interesados a firmar contratos profesionales, el presidente ruso, Vladimir Putin, promulgó una ley en marzo de 2026 que prohíbe extraditar a los extranjeros que hayan servido en el ejército.

Colombia estaría entre los países a los que ha llegado Rusia para reclutar hombres. Un informe de Noticias Caracol reveló las promesas que les hacen a los hombres para convencerlos de viajar: un bono de 35.000 dólares y un salario mensual de 3.500 dólares, además de la promesa de la ciudadanía rusa para el combatiente y su familia tras seis meses de servicio, beneficios que, al parecer, jamás reciben. (Lea también: Esta sería la estrategia de Rusia para reclutar colombianos y enviarlos a la guerra con Ucrania)



Diplomáticos latinoamericanos reaccionan a protestas de las familias

Solo esta semana dos países -Panamá y Ghana- han planteado a Moscú el grave problema que representa el reclutamiento de sus nacionales para combatir en el frente ucraniano. Las familias de los combatientes, en particular los caídos en combate o desaparecidos, se dirigen a sus gobiernos para denunciar la trata de personas e incluso se manifiestan frente a las embajadas rusas. Al respecto, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, recibió el martes a la embajadora de Panamá, Carmen Inés Ávila Ortega. Y es que la semana pasada el país centroamericano anunció contactos para repatriar a la veintena de panameños que combaten en el bando ruso, a lo que hay que sumar otros diez en el lado enemigo, con un muerto confirmado. "Realmente pienso que muchos de los panameños, quizás no todos, han sido engañados con respecto al propósito de su viaje a Rusia. Por terceros, no por gobiernos", afirmó Javier Martínez-Acha, canciller panameño.



Este es un problema en el que también se vieron implicados ciudadanos peruanos, colombianos, cubanos o bolivianos, dos de los cuales fueron repatriados, según informó esta semana La Paz. La Cancillería de Perú convocó hace una semana al embajador ruso para interesarse por la falta de información sobre los peruanos que han fallecido o desaparecido entre los 459 que combaten en las filas rusas. La presidenta, Keiko Fujimori, ha expresado también su "preocupación", ya que 11 peruanos han muerto y 114 están desaparecidos, aunque 27 ciudadanos peruanos han regresado sanos y salvos a sus hogares.



Miles de africanos combaten en Ucrania

El lunes fue el ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, quien pidió públicamente a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que Rusia cese el reclutamiento de sus ciudadanos. "Sesenta y dos ghaneses han muerto (en el frente ucraniano), otros 15 están desaparecidos", afirmó. Este es un tema sensible para Moscú que acogerá en octubre una cumbre Rusia-África.



Kenia, que estimó en más de un millar sus nacionales contratados por Moscú, logró que Lavrov le prometiera a principios de año que cesará el reclutamiento. Nairobi estimaba en mayo una veintena los muertos y en una treintena los desaparecidos.

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Ucrania eleva a casi medio millar los africanos abatidos por su ejército de los casi 3.000 contratados por Moscú desde febrero de 2022. En total, Kiev sitúa en unos 27.000 los extranjeros de 44 países a sueldo del ejército enemigo.



Explicaciones rusas poco convincentes

Lavrov ha tenido que poner al mal tiempo buena cara, pero sus explicaciones no han convencido a ningún país. Aseguró que el Ministerio de Defensa ha creado una estructura especial para gestionar las quejas. "Hemos recibido peticiones similares de varios países", admitió. En su opinión, algunos extranjeros firman contratos "por motivos económicos, lo que no es nada inusual", a lo que añadió que otros lo hacen "por solidaridad con el país que les ayudó a combatir el racismo".

En el caso de Kenia, Lavrov expuso que "nadie" es contratado o reclutado, ya que se trata de voluntarios que llegan a Rusia en estricta consonancia con la legislación, al igual que ocurre con los migrantes laborales. "No creo que nadie le pueda decir a sus ciudadanos que no busquen trabajo en lugares donde lo hay (...) No estamos reclutando, estamos respondiendo a solicitudes", comentó.

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Recientemente, la Embajada rusa en Lima aseguró que Moscú parte de que "todos los que firmaron contratos eran capaces y conscientes (...) de las condiciones del servicio militar y de los riesgos asociados" y valoró "altamente" la contribución de los peruanos al esfuerzo militar. Según las organizaciones de derechos humanos, Rusia cuenta con una red de contratación de personas de sectores vulnerables en diferentes continentes, a las que atraen con ofertas de trabajo, becas o promesas de ciudadanía. Según la ONU, otros extranjeros tuvieron que alistarse para regularizar su situación o fueron contratados mientras cumplían condenas en Rusia.

Por su parte, la Embajada de Rusia en Colombia cuestionó el informe de Noticias Caracol, calificándolo como un "guion antirruso" y negó tener vínculos con las supuestas redes que reclutan connacionales. (Lea también: Dudas que deja Embajada de Rusia en Colombia sobre reclutas enviados como "carne de cañón" a guerra)

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL