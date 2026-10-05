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Noticias Caracol  / MUNDO  / Mujer vinculada al asesinato de candidata peruana murió en accidente de autobús en Venezuela

Mujer vinculada al asesinato de candidata peruana murió en accidente de autobús en Venezuela

Alexandra Toro Montezuma, vinculada al asesinato de la candidata peruana Susy Aponte, murió en un accidente de autobús en Venezuela mientras huía junto a su pareja, según medios locales.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Mujer vinculada al asesinato de candidata peruana murió en accidente de autobús en Venezuela
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Una de las personas vinculadas al asesinato en Perú de la comunicadora y candidata en las elecciones regionales Susy Aponte, conocida popularmente como la China Polo, murió aparentemente en un accidente de autobús en Venezuela en el que también viajaba su pareja, quien presuntamente dirigió el atentado contra la candidata.

Medios locales reportaron que la fallecida es la venezolana Alexandra Toro Montezuma, quien era parte del grupo que acompañó en la comisión del crimen al sicario Luis Obispo Díaz, también venezolano, que fue detenido después del asesinato, ocurrido en la región de Áncash, en el norte del país andino, el 19 de septiembre.

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En el accidente de autobús también murió la hija menor de edad de Toro Montezuma, mientras que la pareja de la sospechosa, Adrián Azuaje Solís, apodado Morocho, y señalado como organizador del mortal atentado contra la China Polo, quedó gravemente herido.

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Después del crimen, que ocurrió cuando la candidata regional participaba en un recorrido por el mercado de la población de Caraz, Toro Montezuma y Azuaje Solís huyeron desde Áncash a Venezuela en autobús y utilizaron identidades falsas para evitar ser detectados.

Pero cuando atravesaban el municipio Guanare, en el estado de Portuguesa, ubicado en el centro de Venezuela, el autobús se volcó en la carretera. La fallecida era también hermana de otro de los dos detenidos por el crimen, Ronald Toro Ardilla, quien fue arrestado junto al sicario Luis Obispo, que confesó el crimen e identificó a Adrián Azuaje, Alexandra Toro y Ronald Toro.

Tras su detención poco después del crimen, la Justicia peruana ordenó que tanto Obispo como Azuaje cumplan 18 meses de prisión preventiva.

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La China Polo se presentaba a encabezar el gobierno regional de Áncash tras haberse hecho popular en redes sociales con un programa de denuncias en ese departamento, fuertemente golpeado por la corrupción al tener casi todos sus gobernadores previos envueltos en escándalos.

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En un mensaje compartido en sus redes sociales previo a su asesinato, la China Polo acusó al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, de haber "ordenado un atentado" contra ella, después de denunciar los presuntos vínculos de jefes policiales con la banda criminal Los Pulpos, y que fue advertida de esa amenaza por internos de tres prisiones peruanas.

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AGENCIA EFE

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