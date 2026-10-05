Trump aprueba el fusilamiento como ejecución del autor de masacre de base militar en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó el fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por matar a trece personas y herir a otras 32 durante el tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas. La decisión fue confirmada este lunes en la cuenta de X del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, quien señaló que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por fusilamiento y que Trump dio su aprobación.



"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó —y el presidente Donald J. Trump ha aprobado— la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de los EE.UU. para el terrorista convicto Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009", publicó Parnell en su X.

La última vez que alguien fue ejecutado por fusilamiento en Estados Unidos fue hace 16 años, cuando Ronnie Lee Gardner pereció en pelotón de fusilamiento en la prisión del estado de Utah. El hombre de 49 años cumplía entonces una condena por asesinar a un abogado cuando intentaba fugarse en 1985. El entonces convicto escogió esta forma de muerte, pues recibió la sentencia antes de que Utah eliminara esta opción en sus leyes en 2004. La aprobación de esta sentencia de muerte se conoce poco después de que Christa Pike pasara por la inyección letal como pena y sobreviviera. (Lea también: ¿Qué ha pasado con Christa Pike? Esto se sabe de su estado de salud tras fallar su ejecución)

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Los seis métodos de ejecutar pena de muerte en los Estados Unidos

En pleno 2026, existen 6 métodos de ejecución vigentes en el sistema legal de Estados Unidos. Aunque la inyección letal sigue siendo la vía principal en los 27 estados que conservan la pena de muerte, la escasez crítica de fármacos letales ha provocado que la ejecución de esta condena se decante a métodos tradicionales y nuevas alternativas. En abril de 2026, el Departamento de Justicia del gobierno federal expandió oficialmente sus protocolos para autorizar formalmente el fusilamiento, la electrocución y el gas letal en ejecuciones federales para acelerar los casos estancados.



Inyección letal, en 27 estados

Pelotón de fusilamiento, en cinco estados

Hipoxia de nitrógeno, en cinco estados

Silla eléctrica, en nueve estados

Cámara de gas, en cuatro estados

Horca, en un estado

¿Qué crimen cometió Nidal Hasan?

Hasan abrió fuego contra soldados estadounidenses en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009 y gritó 'Allahu Akbar' durante el ataque. El secretario del Ejército será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell. Hasan, que fue condenado a muerte en 2013 por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.



La masacre ocurrió cuando Hasan, entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero. El ataque dejó además a 32 personas heridas y fue considerado el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.

(Le puede interesar: ¿Quiénes eran los pasajeros del avión que desapareció tras salir de Bermudas rumbo a EE. UU.?)

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La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga. Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso. El 28 de agosto de 2013 fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal.

EFE

Editado por: María Paula Rodríguez Rozo

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