El emotivo recibimiento que tuvo el nuevo Nobel de Medicina en la Universidad de Stanford

Entre aplausos y vítores, así fue recibido Karl Deisseroth, uno de los nuevos Nobel de Medicina o Fisiología, a su lugar de trabajo en la Universidad de Stanford después de que la buena noticia se hiciera pública este 5 de octubre. El premio fue anunciado por la Asamblea Nobel, que oficializó que el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel son los merecedores del premio "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".



Karl Deisseroth se desempeña como profesor de Bioingeniería y Psiquiatría en esta prodigiosa universidad de los Estados Unidos, donde lo recibieron en un pasillo de honor. Nacido en 1971, en Boston, este hombre ha construido una carrera con reconocimientos. En la Universidad de Harvard se licenció con summa cum laude e hizo su doctorado en Stanford, donde completó su formación como psiquiatra, para luego desempeñarse como educador.

Los descubrimientos de estos tres científicos en la optogenética, un método que permite mostrar cómo las células nerviosas dan forma a los recuerdos, los sentimientos y los comportamientos en el cerebro vivo, "han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia", según el fallo. Mediante la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que controlan recuerdos, emociones y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos.

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Walking into work as a new Nobel laureate. pic.twitter.com/4zTd4kRYMV — Stanford University (@Stanford) October 5, 2026

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En medicina clínica, los investigadores están utilizando este método para intentar restaurar la vista en personas con deterioro visual. "La optogenética ha transformado radicalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día surgen nuevos descubrimientos que contribuyen a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro", subrayó la Asamblea Nobel.

A principios de la década de 2000, Hegemann y Nagel descubrieron la canalrodopsina, una proteína de las algas con propiedades únicas en la superficie de la célula. Cuando se ilumina con luz azul, se abre un canal a través de la proteína. A continuación, los iones cargados fluyen hacia el interior de la célula, generando un impulso eléctrico. Hegemann se preguntaba cómo la Chlamydomonas, un alga unicelular, es capaz de nadar hacia una fuente de luz. Hegemann y Nagel descubrieron que, independientemente de la célula en la que introdujeran la proteína, dichas células se volvían sensibles a la luz.

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Deisseroth, por su parte, transformó la proteína canalrodopsina en un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas. Introdujo el gen de la canalrodopsina en neuronas de ratas. Al iluminar las células con luz azul, logró activar una señal nerviosa, avance que publicó en 2005. Dos años más tarde, consiguió que este interruptor controlado por la luz para las neuronas funcionara en los cerebros de ratones vivos.

Este año, la dotación del Nobel de Medicina ha sido incrementada un 9 % hasta los 12 millones de coronas suecas (1,1 millones de euros, 1,2 millones de dólares) para conmemorar los 125 años desde que se fallaron por primera vez.

EFE