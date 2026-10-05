Confirman la muerte de 32 personas tras accidente de avión militar en Nigeria

Un avión de la Fuerza Aérea nigeriana se estrelló el lunes en el estado de Ondo, en el suroeste del país, causando la muerte de las 32 personas a bordo, según informó el presidente Bola Tinubu. Se trata de uno de los peores desastres aéreos de los últimos años en el país más poblado de África.

El avión de pasajeros realizaba una "misión de rutina" desde Benin City, en el sur de Nigeria, hasta el centro económico de Lagos, cuando se estrelló en Igbokoda, en el estado de Ondo, poco después de las 9:00 de la mañana (08:00 GMT), según informaron el presidente y la fuerza aérea. "El presidente expresa sus más sentidas condolencias a las familias de los 25 pasajeros y los siete miembros de la tripulación involucrados", dijo la oficina de Tinubu en un comunicado.

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"Este es un momento doloroso para nuestras fuerzas armadas y para toda la nación", dijo. No reveló la identidad de las víctimas. El ministro de Aviación, Festus Keyamo, declaró anteriormente en el programa X que el avión se había estrellado cerca de una base naval. Keyamo y Tinubu lo describieron como un ATR-42, un turbohélice bimotor que, según los fabricantes, puede transportar entre 30 y 50 pasajeros.



Un vídeo que circulaba en las redes sociales mostraba a una pequeña multitud reunida cerca de un río mientras los equipos de rescate buscaban en la zona desde una barca. El presidente declaró que había "ordenado a la Fuerza Aérea Nigeriana que iniciara de inmediato una investigación exhaustiva sobre la causa del accidente para evitar que se repita en el futuro".



Ruido como un trueno

Dayo Akinte, de 39 años, vendedora ambulante de leña que vive a aproximadamente un kilómetro (milla) del lugar del accidente, describió a la AFP haber oído un sonido que creyó que era un "trueno" en el momento en que pensó que el avión se había estrellado. Desde el accidente, "tres aeronaves también han estado sobrevolando la zona", dijo por teléfono.



Según contó, alguien que estaba pescando en el pantano alertó a la base naval cercana y a los habitantes del pueblo sobre el accidente. El portavoz de la Fuerza Aérea, Ehimen Ejodame, había declarado anteriormente que las "operaciones de búsqueda y rescate" continuaban "en coordinación con las autoridades pertinentes y los organismos de respuesta a emergencias". La policía también confirmó el accidente, pero no proporcionó detalles.

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Igbokoda está situada en Ilaje, una región productora de petróleo en el sur de Nigeria. En mayo de 2021, el comandante de mayor rango del ejército de Nigeria, el teniente general Ibrahim Attahiru, y otros 10 oficiales murieron cuando su avión se estrelló en medio de malas condiciones meteorológicas mientras intentaban aterrizar en el aeropuerto del estado de Kaduna, al norte del país.

Siete personas murieron cuando un avión militar se estrelló contra una casa en el norte de Nigeria, acabando con la vida de todos los que iban a bordo, en agosto de 2015. A principios de ese mismo mes, un helicóptero se estrelló en una laguna de Lagos, causando la muerte de seis personas, entre ellas el piloto estadounidense.

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AFP