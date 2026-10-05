Elecciones Brasil: Donald Trump rompe el silencio y calificó los resultados entre Lula y Bolsonaro

El derechista Flávio Bolsonaro afrontará el balotaje del 25 de octubre en una posición favorable frente al presidente Lula, impulsado además por señales de respaldo provenientes de Donald Trump. El mandatario brasileño, por su parte, tendrá el reto de revertir el resultado obtenido en la primera vuelta.

El senador conservador de 45 años alcanzó el 47 % de los votos en la jornada electoral del domingo, mientras que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 45 %.



La ventaja conseguida por el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) se suma a una tendencia internacional de fortalecimiento de movimientos y líderes de derecha, que han ganado terreno en varios países de América Latina bajo la influencia política de Trump.

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Aunque evitó expresar un respaldo explícito, el presidente estadounidense celebró la "gran victoria" del heredero político de su aliado, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por golpismo.



Trump, que previamente impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, también afirmó que la definición presidencial será "muy reñida".



Hace apenas unos meses, Flávio tenía escasa proyección nacional. Hoy se presenta como una figura "más moderado" que su padre, aunque reconoce que el exmandatario sigue siendo su "brújula".

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En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo 56 millones de votos, superando el desempeño alcanzado por su padre en las elecciones de 2018 y 2022.



El avance del bolsonarismo

El resultado presidencial estuvo acompañado por una expansión de las fuerzas bolsonaristas en el Congreso, la Cámara de Diputados y los tres estados más poblados del país.

Asimismo, la ex primera dama Michelle Bolsonaro y otros dos hijos de Jair Bolsonaro lograron escaños parlamentarios.

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La reacción de los mercados tampoco pasó inadvertida: la Bolsa de São Paulo registró este lunes un máximo histórico.

"Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores" de Lula; llegó "el cambio en nuestro país", afirmó Flávio Bolsonaro tras conocerse los resultados en Brasilia.

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Durante la campaña, el candidato prometió enfrentar el elevado costo de la carne y otros bienes de consumo, además de aplicar políticas más severas contra la creciente inseguridad.

También anunció un programa de ajuste fiscal para frenar el aumento de la deuda pública registrado durante el tercer mandato de Lula.

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Por su parte, Lula centró su estrategia electoral en la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones de Trump y en reivindicar el legado de sus administraciones, marcado por amplios programas sociales.

Aunque durante su actual gobierno la inflación se mantuvo controlada y el desempleo descendió, el aumento del costo de vida y la preocupación por la delincuencia continúan generando malestar entre amplios sectores de la población.

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"Los brasileños están preocupados por cosas concretas como los precios en los supermercados, el miedo a ser asaltados y las deudas de las tarjetas de crédito", explicó a la AFP el analista político Thomas Traumann.

Pero "no por conceptos abstractos como la soberanía o la importancia de Lula en la historia", añadió.



Votos por conquistar

Lula, de 80 años y aspirante a un cuarto mandato presidencial, reconoció que el desenlace de la primera vuelta fue "inesperado". "Voy a tener que tomarme más selfies, voy a tener que conversar más y voy a tener que encontrar tiempo para hacer más", declaró este lunes en Brasilia después de reunirse con aliados políticos.

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De acuerdo con la politóloga Carolina Botelho, "Lula todavía tiene chances", pese a que la mayoría de los candidatos que quedaron fuera de la contienda y que reunieron cerca del 8 % de los votos pertenecen al espectro de la derecha.

La analista de la Universidad del Estado de Río de Janeiro considera que el presidente deberá atraer tanto a los electores que votaron en blanco o nulo como al 21 % que se abstuvo de participar.

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No obstante, recordó que desde la restauración democrática en Brasil, el candidato que encabeza la primera vuelta presidencial siempre ha terminado imponiéndose en la segunda.



Respaldo internacional

De imponerse en tres semanas, Flávio Bolsonaro podría sumar a Brasil a la lista de países sudamericanos que recientemente dieron un giro hacia la derecha, entre ellos Chile, Perú y Colombia.

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó al senador por la ventaja obtenida frente al "comunista" Lula.

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"Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda", escribió el colombiano Abelardo de la Espriella.

A estas manifestaciones de apoyo se sumó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien le deseó a Bolsonaro una "gran victoria" en el balotaje.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS AFP