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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quiénes eran los pasajeros del avión que desapareció tras salir de Bermudas rumbo a EE. UU.?

¿Quiénes eran los pasajeros del avión que desapareció tras salir de Bermudas rumbo a EE. UU.?

Entre los seis ocupantes del avión medicalizado que desapareció se encontraban una madre y su hijo. Aunque se había informado que a bordo viajaban un paciente y un familiar, inicialmente no estaba claro cuál de los dos cumplía cada uno de esos roles.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Editado por: Heidy Carreño
¿Quiénes eran los pasajeros del avión que desapareció tras salir de Bermudas rumbo a EE. UU.?
Canva

Una mujer y su hijo, ambos ciudadanos de Bermudas, fueron identificados este lunes como los dos pasajeros de un avión medicalizado que desapareció frente a las costas de Massachusetts cuando se dirigía a Boston desde las islas Bermudas.

Se trata de Marilyn Lavonne Bean, de 66 años, y su hijo Sergio Wayne Lottimore, de 41, según la Policía de Bermudas, en una información recogida por The Boston Globe.

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El diario indica que, aunque se había informado de que a bordo viajaban un paciente y un familiar, no estaba claro inicialmente cuál de los dos era el paciente ni si ambos viajaban a Boston para recibir tratamiento médico.

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Según informó el periódico de Bermudas, The Royal Gazette, el Servicio de Policía del archipiélago, la situación está siendo evaluada por las autoridades de transporte de Estados Unidos y Canadá, quienes mantienen comunicación con los familiares de los pasajeros desaparecidos.

En el avión Gulfstream G100, de la empresa canadiense Latitude Air Ambulance, viajaban seis personas, cuatro de ellas empleados de la compañía, según confirmó la empresa con sede en Hamilton, Ontario.

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La Guardia Costera suspendió el domingo la búsqueda de los seis ocupantes después de localizar un campo de restos del avión frente a la costa de Nantucket. La empresa operadora sostiene que los seis fallecieron, aunque no aún se han recuperado sus cuerpos.

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Madre e hijo fueron identificados luego de que el operador del transporte médico se refiriera a la tragedia y señalara que había que afrontar la “desgarradora realidad” de la presunción de que todos los ocupantes habían perdido la vida.

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El aparato, construido por Israel Aerospace Industries en 1996 y trasladado a Canadá en 2012, desapareció mientras volaba desde Bermudas hacia Boston.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) informó este lunes en un comunicado que "se está determinando la jurisdicción de investigación apropiada".

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AGENCIA EFE.

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