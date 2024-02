Papa Francisco dijo que depender de likes y seguidores en redes "puede quitarnos la libertad"

El papa Francisco pidió a los jóvenes, este sábado, 3 de febrero de 2024, que no se dejen condicionar de las modas del momento, ni de los 'like' (me gusta) ni los 'followers' (seguidores), en un discurso a los estudiantes y profesores del Colegio Rotondi de Gorla Minore, la escuela católica privada más antigua de Italia.



"Chicos, busquen la verdad en todo, sin dejarse influenciar por las tendencias actuales o el pensamiento común, por los 'like' o por el consenso de los 'folllowers'. Estas no son las cosas más importantes, de hecho, depender demasiado de ellas puede quitarnos la libertad", dijo el papa a los jóvenes.

También les indicó que no tienen que temer, "cuando sea necesario, cambiar y aceptar opiniones y modos de pensar diferentes a los de ustedes en todo lo que no sea esencial: sean verdaderos amantes de la verdad y, por tanto, siempre disponibles para escuchar y discutir".

Sobre la educación, el papa Francisco les dijo que "la ignorancia engendra miedo y el miedo engendra intolerancia" y por ello los invitó a estudiar siempre, y "estudiar haciendo equipo" y "siempre con alegría".



"De hecho, el conocimiento crece al compartirlo con otros. Estudiamos para crecer, y crecer significa madurar juntos, dialogar: dialogar con Dios, con los maestros y otros educadores, con los padres; dialogar entre nosotros y también con quienes piensan diferente, para aprender siempre cosas nuevas y permitir que cada uno dé lo mejor de sí mismo", añadió.