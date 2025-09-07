Publicidad

MUNDO  / Papa León XIV canonizó oficialmente a Carlo Acutis, el primer santo de la generación milenial

Papa León XIV canonizó oficialmente a Carlo Acutis, el primer santo de la generación milenial

El sumo pontífice señaló que la canonización de Acutis es "una invitación dirigida a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia lo alto".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 07, 2025 11:58 a. m.
Papa León XIV canonizó al italiano Carlo Acutis, el primer santo de la generación milenial
El proceso de canonización de Carlo Acutis fue muy rápido, lo cual es poco común -
AFP