Estados Unidos anuncia retorno de embajadores a Bolivia tras 17 años: restablecerán relaciones

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, anunció este sábado que su país restablecerá las relaciones a nivel de embajadores con Bolivia luego de 17 años, tras asistir a la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira. En una breve comparecencia ante los medios en La Paz, Landau mencionó que en las últimas semanas tuvieron "relaciones muy estrechas con el presidente electo en su momento".

"Y ahora que es el señor presidente, vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador como siempre debería ser", sostuvo el subsecretario estadounidense, quien habló con la prensa junto a Paz. Landau afirmó que "ha sido muy insólito" y "muy triste" que ambos países no hayan "tenido embajadores" en Washington, la capital estadounidense, ni en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo bolivianos.

"La diplomacia es, al fin y al cabo, la comunicación. Sin embajador en la capital del otro país, eso se hace más difícil", consideró el funcionario y expresó su deseo de que se pueda anunciar a los nuevos embajadores "ya muy pronto". También recordó que Paz "ha expresado su interés en sostener una buena relación con EE.UU." y que "de forma recíproca" el país norteamericano también quiere "establecer una buena relación con este nuevo Gobierno de Bolivia".



A su turno, el nuevo mandatario boliviano agradeció la asistencia de la delegación estadounidense liderada por Landau a su investidura y le pidió "transmitir un mensaje de cordialidad y fraternidad" al presidente Donald Trump y a todas las instancias de su Gobierno.



Paz destacó que la presencia del subsecretario estadounidense "significa un paso más" en su intención "de abrir Bolivia al mundo y que el mundo venga a Bolivia".

"Eso significa retomar relaciones con Estados Unidos, como lo haremos con otras naciones, que bajo el dogmatismo ideológico nos ha aislado a los bolivianos", indicó Paz.

El gobernante boliviano sostuvo que "toda relación" exterior se establecerá "bajo el paraguas de la democracia, del desarrollo y de los conceptos y valores de orden humano". "Hoy nos toca generar ese encuentro en función de ir haciendo los acercamientos para recuperar esas relaciones en todos los ámbitos con el Gobierno americano, con el pueblo americano y el pueblo boliviano", agregó.

El mandatario boliviano viajó la semana pasada a Estados Unidos para hacer gestiones ante los organismos multilaterales que tienen sede allí con miras a asegurar la provisión de combustibles y que haya dólares en la economía boliviana, además de reunirse con representantes de la Administración de Trump.

Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente Evo Morales expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.

Evo Morales (2006-2019) echó a Goldberg y también a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándoles de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó.

Morales y el ahora también expresidente Luis Arce (2020-2025), ambos izquierdistas, expresaron en las últimas semanas su preocupación ante un posible retorno de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a Bolivia.

Paz sostuvo este sábado que "todas las instituciones, no solo de EE.UU., sino de los países fronterizos con Bolivia que quieran trabajar conjuntamente y a nivel mundial para hacer de Bolivia un país más seguro, donde lo ilícito no es parte del cotidiano vivir, van a estar en Bolivia".

