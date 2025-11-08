En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos anuncia retorno de embajadores a Bolivia tras 17 años: restablecerán relaciones

Estados Unidos anuncia retorno de embajadores a Bolivia tras 17 años: restablecerán relaciones

Así lo anunció el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien asistió a la investidura del nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.
