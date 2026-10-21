Papa León XIV retoma sus actividades tras cirugía por cáncer de pulmón: así va su recuperación

El papa León XIV retomó este miércoles las reuniones y se subió al papamóvil para recorrer la plaza de San Pedro entre los fieles en ocasión de la audiencia general, después de haber sido operado el pasado 13 de octubre de un cáncer por el que se le tuvo que extirpar un parte del pulmón.



El pontífice fue dado de alta el pasado sábado del Policlínico Gemelli y ya reapareció este domingo en el rezo del ángelus en el Vaticano, donde explicó que retomaría sus actividades gradualmente.

"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", dijo el papa, de 71 años, al iniciar la audiencia general.

Publicidad

A pesar de la jornada lluviosa, el papa no dudó en subir al papamóvil y recorrer toda la plaza saludando a los fieles antes de la audiencia, mostrando un buen estado y bendiciendo a los niños que le acercaban.



Además, antes de la audiencia general también recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos.



At his first Wednesday General Audience after having undergone surgery, Pope Leo XIV thanks everyone for their prayers and encourages the faithful to renew their trust in the goodness and mercy of God. pic.twitter.com/5S9WGIAkJJ — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

Publicidad

Durante el rezo del ángelus del pasado domingo, el papa aseguró: "Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones".

Por el momento, el Vaticano continúa con los preparativos del viaje del papa del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú y en los próximos días también hay otras audiencias en agenda.

Publicidad

El hermano del papa, Louis Prevost, afirmó en una entrevista el fin de semana con el medio estadounidense Fox News: "Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien", y agregó que el pontífice “está fenomenal”.

“No esperamos ninguna mala noticia”, recalcó.

Publicidad

"Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia", agregó.

AGENCIA EFE