La curiosa anécdota de León XIV con la IA: el sistema creyó que Francisco seguía siendo papa

León XIV bromeó este lunes con que antes de salir del viaje hacia España contactó con la inteligencia artificial (IA) para preguntarle qué debía decir el papa a los obispos españoles, y el algoritmo le respondió como si Francisco aún fuera el sumo pontífice, y tuvo que corregirla.



Lo contó así Yago de la Cierva, organizador del viaje del papa León XIV a España, en declaraciones a los medios tras la comida que mantuvieron los obispos españoles con el Santo Padre en la tercera jornada de su paso por Madrid.

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De la Cierva relató que antes de darles la bendición, León XIV hizo una broma y contó que, antes de salir de viaje, había preguntado a la IA "qué debería decir el papa a los obispos españoles", y la conocida como inteligencia artificial le respondió: "El papa Francisco diría…".

Entonces, León XIV le dijo: "Creo que hay otro papa". Tras esta corrección, la IA le contestó: "Ah, es cierto, ahora es el papa León".



Tras esta broma, señaló De la Cierva, el pontífice dijo a los obispos que ellos tienen otro algoritmo. "Y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra", concluyó.



Antes de la anécdota que contó en España, el papa León XIV ya había fijado públicamente una postura sobre esta tecnología. En la publicación de la encíclica Magnifica Humanitas, un documento en el que expresó su preocupación por los riesgos que la IA puede representar para la humanidad cuando se desarrolla sin límites éticos.

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En ese texto, presentado el 25 de mayo de 2026, el pontífice advirtió que la inteligencia artificial no puede considerarse una herramienta “moralmente neutra” y llamó a evitar que alcance un nivel de control que termine subordinando a las personas.

Además, alertó sobre fenómenos como la deshumanización, la explotación de recursos para el desarrollo tecnológico y el impacto ambiental asociado a esta industria, insistiendo en que el progreso debe estar acompañado por la defensa de la dignidad humana.

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La encíclica también incluyó reflexiones sobre el uso de la IA en escenarios militares y de conflicto. León XIV sostuvo que “ningún algoritmo puede hacer que la guerra sea moralmente aceptable” y reiteró la necesidad de fortalecer una alfabetización digital que permita comprender los alcances y riesgos de estas herramientas.

AGENCIA EFE