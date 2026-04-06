Papá murió rescatando a sus hijos de la corriente en medio de vacaciones familiares

Una tragedia enluta a la familia Jennings en medio de unas anheladas vacaciones. Los esposos y sus tres hijos realizaron un viaje hacia el sur de la Florida para disfrutar de unos días de descanso junto a los abuelos y cerca a la playa, pero todo cambió el pasado 1 de abril cuando los dos menores de edad fueron arrastrados por la resaca y su papá se lanzó a salvarlos.



¿Qué le pasó al papá de los menores?

Ryan Jennings, de 46 años, viajó junto a su esposa Emily, su hijastro Jax (12 años), su hija Charlie (9 años) y otra menor desde el estado de Maine hacia Florida para pasar un tiempo de diversión junto a sus abuelos. El pasado miércoles 1 de abril la familia llegó a la Juno Beach, en el condado de Palm Beach, donde Ryan y sus dos hijos mayores decidieron meterse al mar.

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Según reportes oficiales y testimonios de familiares, la familia estaba nadando en una zona sin vigilancia. En un momento, Ryan estaba cerca de la orilla y notó que los menores estaban siendo arrastrados por la corriente hacia el interior del océano. Sin pensarlo dos veces, el padre se lanzó para alcanzarlos.

En primera medida, Jennings alcanzó al menor de 12 años y logró sacarlo a la orilla. Luego se lanzó por la pequeña Charlie, de 9, quien estaba cada vez más lejos. El hombre de 46 años logró alcanzarla y mantenerla a flote, pero la corriente se los estaba llevando a los dos.



Por fortuna, equipos de rescate del condado de Palm Beach llegaron rápidamente a la zona tras recibir una alerta por personas en peligro en el mar. Los equipos de rescate resaltaron que sacaron a cuatro personas del agua y todas ellas fueron trasladadas a un centro médico cercano.



Sin embargo, en el reporte se indicó que cuando llevaron el cuerpo de Ryan Jennings a la playa, este se encontraba inconsciente y sin signos vitales. Inmediatamente le realizaron maniobras de reanimación que funcionaron y lo embarcaron en una ambulancia hacia el centro médico, donde posteriormente fue declarado muerto.

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A través de su perfil de Facebook, Emily le rindió un sentido homenaje a su esposo, quien como último acto de amor salvó la vida de sus dos hijos, sacrificando la suya. "Ryan perdió la batalla ayer, salvando a nuestros hijos de una corriente de resaca. Lanzó a Jax a un lugar seguro para que pudieran pedir ayuda y mantuvo a mi Charlie a flote hasta que alguien pudo llegar hasta ellos. Su último regalo para mí fue devolverme a mis hijos con vida".

La mujer indicó que Ryan Jennings siempre será el "héroe" para sus hijos y que definitivamente el hombre era su "alma gemela" y "mejor amigo". "Nunca quiero estar lejos de ti. Siempre deseé irme antes que tú para no tener que pasar ni un solo día sin ti", concluyó la mujer en su publicación.

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Por su parte, las autoridades determinaron que la causa oficial de la muerte de Ryan fue ahogamiento y alertaron a los turistas y habitantes sobre las precauciones que deben tener en el mar. “Este incidente subraya la importancia de nadar en playas vigiladas, donde los socorristas capacitados pueden identificar condiciones peligrosas, como oleaje fuerte y la formación de corrientes de resaca, lo que ayuda a reducir el riesgo de incidentes antes de que ocurran”, señaló el Departamento de Bomberos en un comunicado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL