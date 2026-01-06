Influencer recibe un trasplante de corazón a los 24 años tras sufrir infarto en sus vacaciones

En el mundo de los influencers, donde la imagen y la perfección suelen ser la norma, la historia de Faye Greenwood ha irrumpido como un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. Con tan solo 24 años, la creadora de contenido de estilo de vida, que acumula más de 624.000 seguidores en TikTok y 300.000 en Instagram, pasó de disfrutar unas vacaciones soñadas en París a luchar por su vida en una sala de operaciones.



¿Qué le ocurrió a la influencer?

Todo comenzó en julio de 2025, mientras Faye se encontraba de vacaciones en París junto a su ahora prometido, el también influencer Ailbhe Lower (conocido como Mr. Bruv). Lo que debió ser un viaje de descanso se transformó en una pesadilla cuando Greenwood empezó a experimentar síntomas alarmantes como dolores intensos en el pecho y vómitos constantes, por un infarto.

La respuesta inicial de los servicios de emergencia fue desalentadora. Según relató la joven en sus redes sociales, los primeros en responder "pensaron que podría estar borracha" debido a su juventud. Una vez en la sala de emergencias, la hicieron esperar durante horas bajo un dolor insoportable. Greenwood recordó para la BBC: "No podía creer que algo tan serio estuviera sucediendo... Piensas: 'Eso no me pasará a mí', y luego sucedió".

Tras intentar regresar a casa pensando que "estaba siendo dramática", Faye se despertó vomitando sangre. Lower insistió en pedir ayuda y, finalmente, tras un retraso de seis horas y media debido a problemas de traducción y al escepticismo de los médicos por su edad, fue admitida para una cirugía de urgencia. En sus propias palabras, la sensación era de una "fatalidad, como si el mundo se estuviera cerrando".



Aunque Greenwood ya había sido diagnosticada previamente con miocardiopatía dilatada —una condición donde el tejido del corazón se adelgaza y expande, dificultando el bombeo de sangre—, los médicos aún no tienen certeza de si este fue el factor determinante de su infarto en París. Pero sí determinaron que necesitaría un nuevo corazón.



Tras ser estabilizada en Francia, la influencer regresó al Reino Unido en una ambulancia aérea, enfrentando no solo una recuperación física, sino una carga financiera abrumadora. Las facturas médicas ascendieron a £14.000 (unos $18.800 dólares) por su estancia en Francia y £40.000 (más de $53.700 dólares) por el traslado aéreo.

"Apenas estábamos comenzando a encaminar nuestras vidas... y de repente todo se vino abajo", explicó Greenwood sobre el impacto económico del incidente. A pesar de que inicialmente se le informó que la espera por un nuevo corazón podría durar hasta un año, el milagro ocurrió en pocos meses: se encontró un donante compatible.



Un trasplante de corazón a los 24 años

La operación fue un éxito y, tras poco más de cuatro meses en el hospital, Faye pudo regresar a su hogar en Lewes, East Sussex. En noviembre de 2025, compartió una emotiva reflexión sobre su estado actual: "Han pasado 5 meses desde mi ataque al corazón y unos meses desde mi trasplante de corazón. Sí, tengo un nuevo corazón encantador, realmente no puedo creerlo".

Actualmente, Greenwood se encuentra en una etapa de profunda gratitud, aunque admite que el proceso psicológico es complejo. "Mi cabeza todavía está en un millón de mundos diferentes llenos de felicidad, tristeza, gratitud, dolor, inspiración y mucho amor", escribió en Instagram, añadiendo que se siente feliz de estar "al otro lado de esto con mi especial latido prestado".

La experiencia de Faye ha cambiado su perspectiva de vida y su carrera. Aunque le preocupa cómo reaccionarán las marcas a sus cicatrices quirúrgicas, ha decidido utilizar su plataforma para generar conciencia. Su pareja, Ailbhe Lower, resaltó lo "injusto" de la situación, señalando que mientras él tiene hábitos menos saludables, Faye mantenía una dieta de jugos verdes y hacía pilates diariamente.

El consejo de Greenwood para sus seguidores es claro y directo: "Si crees que algo podría estar mal, incluso una cosa muy pequeña, definitivamente haz que te revisen o presiona a los médicos para que te revisen".

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.