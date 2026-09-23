Marco Rubio asegura que reunión de Delcy y Trump fue breve pero hablaron de elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue breve pero que, entre otras cosas, hablaron sobre elecciones en Venezuela. Rubio explicó en un rueda de prensa, un día después del primer encuentro entre ambos mandatarios desde el arresto de Nicolás Maduro en Caracas, que hablaron de cómo reconstruir la economía venezolana y de la transición política. "No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta", declaró Rubio.



El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que tras muchos años de "destrucción" y el reciente terremoto, Venezuela tiene muchos problemas a los que hacer frente, que a su juicio, se deben resolver antes de convocar unos comicios: "La reestructuración de la deuda es fundamental".

Aun así, Rubio afirmó que dirigentes de la Asamblea Nacional de 2015 están participando en conversaciones con las autoridades interinas para trabajar en la reconstrucción de las instituciones antes de celebrar elecciones libres y justas. En este sentido, apuntó que es necesario reconstruir los partidos políticos, ya que muchos de los dirigentes están todavía en el extranjero. "No se trata solo de María Corina, una mujer muy valiente; hay otras personas que también están fuera del país", comentó.

Además, aseguró que hay 8 millones de venezolanos en el extranjero deseando volver a Venezuela, pero necesitan "confianza" en que van a poder vivir, invertir y desarrollar sus vidas allí.



Trump y Rodríguez mantuvieron un encuentro este martes durante una recepción con mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. La reunión, que la líder calificó de "histórica", fue privada pero ambos Gobiernos divulgaron imágenes de ambos dirigentes.



La reunión se produjo al margen de una recepción que acostumbra a dar el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales que participan en la cita anual de la ONU. El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete Susie Wiles y el consejero Stephen Miller estuvieron presentes en el encuentro del lado estadounidense, según una fuente de la Casa Blanca.

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Desde la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos impulsa la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando a Estados Unidos un acceso privilegiado a sus reservas de petróleo. Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles. El objetivo oficial de Washington, según ha explicado Rubio, es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías.

Sin embargo, Trump había dicho recientementeque Venezuela aún "no está lista" para las elecciones que reclama la oposición, que además denuncia que aún hay presos políticos en el país. Apremiado por la guerra en Irán, que ha provocado un alza continua del precio del crudo, Trump privilegia el suministro de hidrocarburos de Venezuela. "El botín pertenece a los vencedores", lanzó el martes desde la tribuna de la ONU. "Si suman (las reservas de) Estados Unidos y Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo", celebró Trump.

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La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018. Rodríguez se reunió el lunes con el secretario general de la ONU y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.

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*Con EFE y AFP