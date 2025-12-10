En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / "Es hora de una amnistía general y un gobierno de transición": presidente Petro sobre Venezuela

"Es hora de una amnistía general y un gobierno de transición": presidente Petro sobre Venezuela

El jefe de Estado colombiano le envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro y señaló que "debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática".

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 10 de dic, 2025
Petro y Maduro
Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela. -
Fotos: AFP y Colprensa.

