"Es hora de una amnistía general y un gobierno de transición": presidente Petro sobre Venezuela

En la mañana de este 10 de diciembre, y tras haberse realizado la ceremonia en la que María Corina Machado, a través de su hija, recibió el Premio Nobel de la Paz desde Noruega, el presidente Gustavo Petro hizo llamado a una amnistía general en Venezuela y a un gobierno de transición. "Es más democracia el problema de Venezuela y es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición con la inclusión de todos y de todas", escribió desde su cuenta de X.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El presidente colombiano se pronunció a través de sus redes sociales y se refirió a las recientes tensiones entre el oficialismo venezolano y el Gobierno de los Estados Unidos, marcadas principalmente por la llegada de navíos norteamericanos al mar Caribe y las afirmaciones del mandatario Donald Trump en contra de Nicolás Maduro. Ante ello, Petro dijo que "el gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática".

Noticia en desarrollo...