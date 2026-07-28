Influencer denunció a su esposo en TikTok y días después la asesinó: alcanzó a llamar al 911

En Estados Unidos hay conmoción ante el asesinato de Sara Gilson, una influencer de 43 años, tan solo unos días después de que la mujer utilizara sus redes sociales para hacer una grave denuncia en contra de Jeremiah “Shawn” Duffey, su esposo, y anunciara que se encontraban en proceso de divorcio. El hombre fue hallado sin vida junto a ella, por lo que las autoridades apuntan a que se trató de un homicidio seguido de un suicidio.

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La creadora de contenido de Oklahoma, Estados Unidos, acusó a su esposo de 48 años de ser un pedófilo en un video público en sus perfiles con miles de seguidores. Días más tarde, según el reporte de las autoridades que encontraron los cuerpos en la vivienda de la mujer, Gilson fue asesinada por Duffey a tiros y, luego de esto, el sujeto también acabó con su vida.

Mientras avanza la investigación, se ha revelado que la noche del crimen, la influencer alcanzó a llamar al servicio de emergencias para pedir ayuda y que incluso un menor de edad estuvo en la llamada.



La llamada al 911 de Sara Gilson antes de ser asesinada por su esposo

Según el informe de la policía de Owasso, el pasado jueves 23 de julio sobre las 11:15 de la noche el servicio de emergencias recibió una llamada en la línea 911. El primer detalle que llamó la atención de los uniformados es que del otro lado de la línea quien pedía ayuda era un menor de edad que residía en la vivienda. Se dice que fue alguno de los hijos adolescentes de la influencer, producto de una relación previa a Duffey.



El agente que atendió la llamada describió en el informe, revelado por People, que pudo escuchar "gritando y llorando" a una mujer al fondo de la llamada. Mientras los hechos ocurrían, parece que la llamada se cortó abruptamente y, el audio de la grabación muestra que el agente intentó retomar la comunicación para confirmar dónde estaban ocurriendo los hechos.



"Estoy tratando de comunicarme con él de nuevo, pero pude escuchar a una mujer de fondo gritando y llorando. Hubo un fuerte golpe en el fondo", decía el telefonista y agregó a las unidades policiales que los hechos parecían estar relacionados con un hombre al que las autoridades estaban buscando días atrás por hechos relacionados con abuso de menores. "Un hombre que estábamos buscando hace unas semanas después de que lo atraparon besando a un menor".

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Tres minutos después de la llamada pidiendo ayuda, a las 11:18 p. m., los agentes contactados por el servicio de emergencia informaron a la telefonista del 911 que habían llegado a la casa. Los uniformados encontraron a Gilson y Duffey sin vida, ambos con heridas de bala. El Departamento de Policía de Owasso estableció que el hombre de 48 años disparó a la influencer y luego a sí mismo.



La denuncia de Sara Gilson a su esposo días antes

A través de TikTok, Sara Gilson había causado conmoción el pasado 11 de julio, cuando decidió publicar un video revelador en el que hablaba de las acusaciones contra su esposo y confirmaba que estaban en un proceso de divorcio. La grabación se publicó un día después de que una mujer presentara una denuncia y pidiera una orden de protección a nombre de su hija de 15 años, quien jugaba en el equipo de baloncesto del que Duffey era entrenador, luego de que la menor de edad denunciara que el hombre de 48 años la besó y tocó inapropiadamente.

Quien se dio cuenta de la situación con la menor de edad fue otro entrenador, lo que llevó a una alarma en la comunidad y a un aviso a las autoridades locales por un comportamiento inapropiado de Duffey, incluyendo enviarle mensajes, invitarla a su habitación de hotel durante un viaje de torneo y ofrecerle dinero “para mantenerla callada”.

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Sara Gilson utilizó las redes para confirmar las acusaciones contra su esposo. La tiktoker recurrió a un trend de la plataforma en el que las personas se sientan frente a la cámara como si se prepararan para hablar en un documental. "Preparándome para cuando Netflix lance un documental sobre mi futuro exmarido, de quien acabo de descubrir que es un pedófilo", escribió y agregó en la descripción: “Ojalá estuviera bromeando".

Como antecedente, en el año 2021 Gilson ya había interpuesto dos órdenes de protección contra él, según registros judiciales, pero después estas fueron desestimadas porque la mujer no se presentó a la audiencia. De la misma forma, el 10 de julio de este año la influencer nuevamente solicitó una orden de protección contra su expareja, señalando que él tenía un arma, había amenazado con suicidarse y que “se dio a la fuga”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co