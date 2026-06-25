Periodista relata momentos de temor que vivió durante terremotos en Venezuela: "Quedó destruido"

Los momentos de incertidumbre y angustia que se vivieron en Venezuela tras los dos terremotos - que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, respectivamente - en la tarde del miércoles quedaron reflejados en el testimonio de Beatriz Adrian, la corresponsal de Noticias Caracol en Venezuela, quien se encontraba en Caracas cuando ocurrieron los movimientos telúricos.

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De acuerdo con información difundida por el sistema de alerta de tsunamis de Estados Unidos, el fenómeno fue descrito como un "doblete sísmico", término utilizado cuando dos movimientos de gran magnitud se producen casi simultáneamente en una misma región. Además, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

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Corresponsal de Noticias Caracol narra momentos de terror en medio de terremotos en Venezuela

La periodista contó que se encontraba en su apartamento, ubicado en un piso 11, cuando comenzó a sentir una fuerte sacudida. Según relató, el movimiento fue tan intenso que llegó a pensar que la estructura donde vivía podía desplomarse. "Yo estaba en mi residencia en un piso 11 y comenzamos a ver un movimiento muy fuerte. Los dos edificios se bamboleaban. Yo abracé a mis hijos, a mi esposo. Les dije 'vamos a rezar', porque yo pensaba que el edificio iba a colapsar", explicó durante una intervención en vivo.



La comunicadora señaló que, una vez pasó el primer momento de emergencia, los residentes intentaron evacuar el edificio. En ese proceso observaron daños visibles en algunas áreas comunes de la construcción. "Luego salimos y se veían las fracturas en las escaleras. Personas adultas, mayores, ayudaban a bajar a las personas y las mascotas. Personas en sillas de ruedas que no se pudieron trasladar fueron rescatadas por autoridades y trasladadas a los bomberos", agregó.



Su relato coincidió con las imágenes que comenzaron a circular desde distintos puntos de Caracas y otras ciudades afectadas, donde decenas de edificios presentaron daños estructurales y miles de personas abandonaron sus viviendas por temor a nuevos movimientos. La corresponsal explicó que durante la noche muchas familias optaron por permanecer en espacios abiertos: parques, campos deportivos, separadores viales y hasta algunas autopistas se convirtieron en refugios improvisados para quienes no se sentían seguros regresando a sus hogares. "En los campos de béisbol o parques había personas que se quedaron toda la noche. Justamente vi a cientos de familias durmiendo en autopistas, en las aceras, en las orillas", relató.



Oficina de Noticias Caracol en Venezuela "quedó destruida"

La periodista también reveló que las instalaciones desde donde trabajaba resultaron afectadas. De acuerdo con su testimonio, la oficina de Noticias Caracol en Caracas sufrió daños importantes a raíz de los movimientos sísmicos. "Nuestra oficina quedó destruida; se cayó la pared, cayó sobre muchos de los equipos y ese edificio sufrió varios daños. Había personas durmiendo en sus vehículos", indicó, puesto que la zona es también residencial.

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Mientras los organismos de emergencia recorrían las zonas afectadas, la reportera pudo observar escenas de preocupación entre los habitantes de la capital venezolana. Muchas personas permanecían en las calles a la espera de información oficial sobre el estado de las edificaciones y la posibilidad de regresar a sus viviendas. La comunicadora aseguró que el ambiente durante la madrugada estuvo marcado por la incertidumbre. Los reportes de personas desaparecidas, heridos y fallecidos mantenían en alerta a las comunidades afectadas.

"No hemos podido dormir. Es difícil dormir cuando uno siente que hay tanto fallecido, más de 900 personas heridas y 164 personas muertas", afirmó. Las declaraciones de la periodista se conocieron mientras equipos de rescate continuaban trabajando en diferentes puntos del país. Uno de los operativos donde se encontraba la periodista se encuentra en el edificio Obelisco, una estructura que colapsó en Caracas y donde los organismos de socorro mantenían la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co