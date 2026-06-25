Ojo, venezolanos: Noticias Caracol pone a disposición número de WhatsApp para reportes del terremoto

El sistema informativo de Noticias Caracol está al tanto de todo lo que suceda en Venezuela tras los dos terremotos de 7,1 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles 24 de junio y que ya han dejado 32 personas muertas y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Por eso, todas las plataformas y diferentes pantallas de este medio se ofrecen para que los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia pueda conocer de primera mano cada detalle de lo que sucede en el país vecino.



Los venezolanos que tengan información que crea que es de vital importancia para el cubrimiento de esta tragedia pueden comunicarse al número de WhatsApp +57 315 366 0201. A través de esta línea, los venezolanos residentes en Colombia o quienes tengan familia en ese país podrán hacer comunicación con sus familiares.

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Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país, que causaron daños materiales aún sin cuantificar y dejan hasta el momento 32 muertos y más de 700 heridos.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.



Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos.



Rodríguez también anunció que no habrá clases "en los siguientes días" de esta semana, así como todas aquellas actividades que no "son cónsonas con servicios esenciales".

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La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.



Afectaciones y cortes en servicios públicos tras terremoto en Venezuela

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico. También fue suspendido el servicio de metro y ferrocarril.

Rodríguez informó que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.

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Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, informó sobre posibles fallecidos en su jurisdicción, sin precisar la cantidad.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias