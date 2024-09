Petro a Trump por decir que migrantes se comen las mascotas: "Eso es terrorismo"

En la tarde de este sábado, 21 de septiembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le envió un mensaje al candidato presidencial de los Estados Unidos Donald Trump, esto luego de que el republicano afirmara que los inmigrantes se estaban comiendo las mascotas en Springfield.

En medio de un discurso, Petro enfatizó: “No inmiscuirse en la política interna de los Estados Unidos es difícil dado que la política interna de los Estados Unidos influye en todo el mundo y específicamente en Colombia, y con mucho poder. Y nos compete entonces en tanto nos influye. No tengo derecho aquí de voto, pero sí puedo expresar algunas opiniones, incluso no en nombre de Colombia, sino en nombre del pueblo latinoamericano, cuando es insultado, cuando es atropellado”.

Luego, el presidente hizo referencia al discurso del exmandatario de los Estados Unidos Donald Trump durante su debate con la candidata Kamala Harris, en el que aseguró que los inmigrantes se están comiendo las mascotas de los estadounidenses.

“Por allí salió un video de algún personaje que graba a un joven haitiano junto a un animal, a un perro que había muerto en la calle, cosa que en cualquier parte del mundo sucede. Pero es aprovechado por un candidato, y tengo que manifestar mi molestia y mi protesta, el candidato Trump, porque lo irradia pasivamente bajo la etiqueta que los haitianos se están comiendo los animales domésticos de los ciudadanos y ciudadanas norteamericanos”, precisó Gustavo Petro.

Luego, añadió: “Y el hecho no solamente se irradia con tal magnitud dentro de la ciudadanía norteamericana, sino que la indignación provocada y manipulada llevan a algún sitio geográfico a la violencia directa contra el pueblo haitiano refugiado en los Estados Unidos”.

“Yo tengo que levantar mi voz de protesta”: Petro

“Eso no se hace y no se hace por diversas razones, porque yo soy víctima de ese tipo de manipulaciones. El mismo candidato, en mi campaña, habló de mí personalmente en este país y se refirió a mí diciendo que era un terrorista, terrorismo hacer eso que ha hecho, eso sí es terrorismo. No se puede provocar el odio dentro de una sociedad al punto que, a partir de la discriminación racial, del ciudadano haitiano, era afrodescendiente, a partir de la xenofobia contra un pueblo extranjero, a partir del odio que se provoca en la diferenciación humana no se puede hacer política real y justa porque eso exactamente era lo que hacía Hitler con el pueblo judío y las posiciones políticas progresistas en Europa”, finalizó el presidente Gustavo Petro.

