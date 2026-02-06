En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
JAIRO CASTELLANOS
IVÁN CEPEDA
FRENTE FRÍO
BOMBARDEO ELN
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Pitón rompe récord al convertirse en la serpiente salvaje más larga registrada: pesa casi 100kg

Pitón rompe récord al convertirse en la serpiente salvaje más larga registrada: pesa casi 100kg

La organización internacional Guinness World Records dio a conocer que una pitón hallada en Indonesia se convertía en la serpiente salvaje más larga en el mundo. Conozca los detalles del hallazgo y del imponente animal.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 6 de feb, 2026
Comparta en:
Pitón rompe récord al convertirse en la serpiente salvaje más larga registrada: pesa casi 100kg
La pitón fue hallada en Indonesia.
GWR

Una pitón, encontrada en el país asiático de Indonesia, rompió récord del Guinness World Records (GWR) como la serpiente salvaje más larga medida en días pasados. La noticia fue informada por la organización, destacando que el animal fue descubierto en la región de Maros, en Sulawesi, a finales de 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Ley de amnistía para presos políticos en Venezuela pasa primer debate
    AFP
    MUNDO

    Avalan en primer debate ley de amnistía para presos políticos en Venezuela: ¿a quiénes excluye?

  2. Falleció exparticipante de La Voz luego de ser mordida por una serpiente que se metió en su casa
    Ifunanya Nwangene participó en La Voz Nigeria en 2021.
    La Voz
    MUNDO

    Falleció exparticipante de La Voz luego de ser mordida por una serpiente que se metió en su casa

"Se cree que una pitón reticulada hembra gigante (Malayopython reticulatus), es la serpiente salvaje más larga jamás medida. La evidencia observada por GWR confirma una longitud de 7,22 metros (23 pies y 8 pulgadas) desde la cabeza hasta la punta de la cola el 18 de enero", se lee en un comunicado de la GWR. La pitón también fue pesada y marcó 96,5 kg.

La organización aseguró que si la pitón se colocara sobre una portería estándar de la FIFA, "ocuparía prácticamente todo el ancho de poste a poste. De lo contrario, su longitud sería similar a la de seis carritos y medio de supermercado en fila". La serpiente fue bautizada por la comunidad de la zona como "Ibu Baron", que se traduce al español como "La Baronesa".

Las pitones reticuladas suelen ser la especie de serpiente más larga, pero alcanzan entre 3 y 6 m, a diferencia de Idu Baron que superó los 7 metros. "Se cree que la pitón reticulada silvestre más larga medida científicamente en los últimos años es una hembra de 6,95 m (22 pies 10 pulgadas), hallada en Kalimantan Oriental, Borneo, en agosto de 1999. Salió a la luz tras devorar a un oso malayo recientemente liberado, al que se le había colocado un dispositivo de rastreo", comentaron.

Publicidad

Lea: Murió el hombre más obeso del mundo: obtuvo el récord Guinness pesando casi 600 kilos

Los detalles del récord de la serpiente

La GWR también explicó que cuando el cuerpo de la pitón se relaja completamente podría llegar a ser al menos un 10% más larga. "Su longitud real probablemente se acerque a los 7,9 m (26 pies). Sin embargo, debido a los riesgos inherentes de la anestesia, GWR cree que los animales solo deben ser anestesiados por razones de seguridad o procedimientos médicos necesarios, por lo que esto no se ha puesto a prueba", agregó la organización.

"Cada músculo de esa serpiente es una fuente de energía, y parecía funcionar individualmente. Así que es su poder lo que más impresiona, junto con su capacidad de expandirse al tragar presas enormes, incluso del tamaño de una vaca, algo prácticamente incomprensible para la mayoría de la gente", dijo en unas declaraciones Radu Frentiu, explorador y fotógrafo de naturaleza.

Publicidad

La pitón reticulada hembra se encuentra al cuidado del conservacionista local Budi Purwanto después de ser evaluada por Diaz Nugraha, guía de vida silvestre, rescatista y manipulador de serpientes con licencia de Kalimantan, Borneo. "Nugraha y Frentiu organizaron un viaje a Sulawesi en cuanto oyeron rumores sobre esta serpiente gigante, deseosos de verla con sus propios ojos y asegurarse de que quedara debidamente documentada. También esperaban que destacar este ejemplar fenomenal pudiera ayudar a protegerla a ella y a otras como ella en el futuro", agregó la GWR.

La larga serpiente se une a varias otras que Purwanto ha rescatado en los últimos años. "Ibu Baron debe su vida casi con toda seguridad a Purwanto, quien actuó con rapidez al enterarse de su descubrimiento en diciembre de 2025 para rescatarla de quienes la encontraron, asegurándose de que no sufriera ningún daño. Ha hecho lo mismo con varias otras serpientes y ahora las mantiene en sus propios y espaciosos recintos en su finca del condado de Maros, garantizando así la seguridad tanto de los animales como de los residentes de su comunidad local", aseguraron desde la organización que entregó el récord.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Indonesia

Animales

Guinness World Records

Viral

Videos Virales

Publicidad

Publicidad

Publicidad