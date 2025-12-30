En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO 2026
DONALD TRUMP
ZULMA GUZMÁN
BOGOTÁ
LA VUELTA AL MUNDO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió el hombre más obeso del mundo: obtuvo el récord Guinness pesando casi 600 kilos

Murió el hombre más obeso del mundo: obtuvo el récord Guinness pesando casi 600 kilos

El mexicano murió a los 41 años, luego de enfrentar varias complicaciones de salud.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de dic, 2025
Comparta en:
Juan Pedro Franco
En 2017 se convirtió en el hombre más obeso del mundo -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad