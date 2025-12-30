Murió el hombre más obeso del mundo: obtuvo el récord Guinness pesando casi 600 kilos

En México hay luto por el fallecimiento de Juan Pedro Franco, un mexicano que se hizo famoso en 2017 por obtener el Guinness World Record como el hombre más obeso del mundo. Franco tenía 41 años y estaba enfrentando complicaciones de salud en los últimos meses, lo que desencadenó en su muerte en los últimos días del 2025.



¿De qué murió el mexicano?

A través de un comunicado, José Antonio Castañeda, médico tratante de Juan Pedro Franco, reveló que la causa de muerte del mexicano fue una infección renal que se complicó y por la que estuvo hospitalizado sus últimos días, hasta que falleció el miércoles 24 de diciembre en Aguascalientes, México. El profesional indicó que la infección generó un cuadro de complicaciones sistémicas que lo debilitaron los últimos días.

"En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado", se lee en el mensaje que se hizo viral en redes sociales.



¿Por qué fue famoso Juan Pedro Franco?

En 2017 el nombre de Juan Pedro Franco se hizo famoso a nivel mundial. Tenía apenas 32 años y un peso de aproximadamente 595 kilos que le dio el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo. Sin embargo, eso no fue lo único que lo hizo una personalidad mundial, pues el título no fue motivo de orgullo, Franco ese mismo año decidió iniciar un proceso médico para cambiar su vida.

Fue en ese momento que contactó al médico José Antonio Castañeda, quien se puso frente a su tratamiento para asegurar que Juan no solo bajara de peso, sino que mejorara su calidad y expectativa de vida. Para iniciar, Franco adoptó una dieta mediterránea enfocada en el consumo de frutas y verduras.



En el proceso también necesitó de dos procedimientos quirúrgicos: una manga gástrica y un bypass gástrico. Los resultados fueron efectivos, pues el hombre logró perder un 49% de su peso inicial. Aunque seguía enfrentando complicaciones, Juan recuperó parte de su movilidad, disminuyó riesgos de diabetes e hipertensión. También logró volver a realizar rutinas diarias simples que antes le eran imposibles.



En 2020, con la llegada del covid-19, nuevamente hubo preocupación generalizada por el ganador del récord Guinness, ya que se contagió del virus. Afortunadamente, el hombre logró superar el contagia a pesar del alto riesgo que representaba para alguien con su condición.

Tras su fallecimiento, el profesional de la salud recuerda lo importante que fue la historia de su paciente, retratada en medios y documentales, para visibilizar el impacto de la obesidad como enfermedad que necesita "empatía, ciencia y trabajo coordinado, más allá del estigma que aún la rodea".

El médico resaltó que "es importante saber que haber vivido durante muchos años con obesidad extrema implica un mayor desgaste para el organismo y una mayor vulnerabilidad ante distintos eventos de salud, sin que ello permita establecer relaciones causales específicas en este caso".

En una entrevista que dio en 2024, Juan Pedro Franco reveló que su problema con la obesidad desde que era bebé, subiendo hasta 10 kilos cada año. En esa conversación reveló lo importante que fue para él tomar la decisión de cambiar su vida y hacerlo de la mano del doctor Castañeda, a quien llamó su "ángel de la guarda".

"Cuando él me captó, yo tenía si acaso 6 meses de vida. Cuando llegué a Guadalajara un pulmón no me funcionaba, el otro lo tenía reducido a la capacidad, el corazón lo tenía en el hombro, el corazón se me había desplazado hacia al hombro y lo traía girado. Los pulmones los tenía comprimidos con el tórax por la misma grasa del cuerpo", aseguró.

