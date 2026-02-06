Falleció exparticipante de La Voz luego de ser mordida por una serpiente que se metió en su casa

En los últimos días se dio a conocer la noticia del fallecimiento de una exparticipante del programa concurso La Voz, especificamente de su versión en el país africano de Nigeria. El hecho ocurrió el pasado sábado 31 de enero, cuando la joven cantante sufrió una mordedura de serpiente.

La víctima fue identificada como Ifunanya Lucy Nwangene, quien hizo parte de La Voz Nigeria en 2021. La mujer de 26 años fue mordida por una serpiente en la noche del sábado mientras dormía. Según el medio BBC África, un compañero del coro de la cantante declaró que se encontraron dos serpientes dentro de su casa. La joven buscó tratamiento tras la mordida en una clínica cercana, pero no había un antídoto disponible.



¿Qué se sabe de la muerte de la exparticipante de La Voz Nigeria?

El Centro Médico Federal de Abuja compartió un comunicado dando los detalles del caso. "Ifunanya Lucy Nwagene, quien falleció trágicamente debido a complicaciones neurotóxicas tras una mordedura de serpiente el 31 de enero de 2026. Ante todo, expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Nwagene en este momento tan difícil. La pérdida de un ser querido nunca es fácil, y les acompañamos en el sentimiento", comienza diciendo el texto.



De acuerdo con el equipo directivo del centro médico, "se actuó con prontitud y el máximo cuidado tras la llegada de Nwagene. Nuestro personal médico le proporcionó el tratamiento inmediato y adecuado, que incluyó maniobras de reanimación, líquidos intravenosos, oxígeno intranasal y la administración de antiveneno polivalente para serpientes".



La exparticipante de La Voz Nigeria sufrió graves complicaciones neurotóxicas por la mordedura de serpiente. El centro médico indicó que "a pesar de todos los esfuerzos por estabilizar su condición y trasladarla a la Unidad de Cuidados Intensivos para recibir tratamiento adicional, experimentó un deterioro repentino justo antes del traslado". Tras brindarle RCP a la paciente, entre otras medidas, no fue posible reanimarla. La entidad médica aseguró que "las afirmaciones sobre la falta de disponibilidad de veneno contra serpientes y la respuesta inadecuada son infundadas y no reflejan la realidad de la situación".

El coro Amemuso, del que hacía parte la cantante, anunció el fallecimiento de su "querida soprano". "Ifunanya, una estrella en ascenso, estaba a punto de compartir su increíble talento con el mundo. su voz y su espíritu serán profundamente extrañados".

El paso de Ifunanya Nwangene por La Voz Nigeria

La cantante Ifunanya Nwangene, de entonces 21 años, atrajo la atención de su país por primera vez cuando participó en La Voz Nigeria, en 2021. La joven logró impresionar a dos de los jueces del programa concurso con su interpretación de "Take a Bow" de Rihanna. Al momento de su fallecimiento, la joven cantante planeaba su primer concierto en solitario para 2026.

Además, la cantante había anunciado una colaboración con el músico Tbrass, quien le rindió homenaje tras conocerse la noticia. "Una pérdida irreparable para la sociedad musical de Abuja y Nigeria en general. Siento un gran dolor al escribir esto, porque es inimaginable perder a una joven promesa, una gran artista musical tan talentosa que tocó tantas vidas. Es desgarrador, especialmente en Nigeria, donde la música nos llega al alma y nos conecta a todos", escribió el músico en sus redes sociales.