Confirman salida de John McNamara de la Embajada de Estados Unidos en Colombia: decidió retirarse

El Departamento de Estado de Estados Unidos y la Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmaron este viernes, a través de un comunicado oficial, la salida de John McNamara, quien se desempeñaba como Encargado de Negocios de la Embajada. De acuerdo con la información dada, McNamara estará en el cargo hasta el próximo 13 de febrero.

"Después de una larga y distinguida carrera en el servicio público, John McNamara ha decidido retirarse del Departamento de Estado (...) Ha sido un honor para él servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas y, anteriormente, como oficial militar colaborando con las fuerzas armadas colombianas", se lee en el comunicado oficial dando a conocer la salida de McNamara.



¿Quién es John McNamara?

John McNamara había sido designado como Encargado de Negocios de la Embajada el pasado primero de febrero del 2025. Durante todo este año estuvo involucrado en los intentos por desescalar las tensiones repetidas entre Colombia y Estados Unidos. McNamara ha servido en una variedad de posiciones en Washington y en el extranjero durante más de dos décadas de servicio diplomático de Estados Unidos.



Fue jefe de Misión de los Estados Unidos en el Caribe Neerlandés en Curazao y anterior a ello se desempeñó como subjefe de Misión, Encargado de Negocios, de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, Perú. Efectuó otros servicios con el Departamento de Estado en América Latina y el Caribe, entre los que incluyen tres asignaciones en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá en una mezcla de roles consulares, de lucha contra el narcotráfico y de oficial político.



McNamara también fue el Consejero Político durante los dos últimos años de las negociaciones de paz del gobierno colombiano con las ahora extintas FARC y más tarde se desempeñó como Encargado de Negocios, ad interim, de la Embajada de los Estados Unidos en Nassau.



¿Quién reemplazará a John McNamara en la Embajada de Estados Unidos en Colombia?

De acuerdo con lo que se conoce, quedaría a cargo de la embajada el actual Ministro Consejero de la Embajada, Jaranh Hillsman. Este funcionario es un miembro de carrera del Servicio Exterior Superior. Fue Director de la Oficina de Asuntos Haitianos de 2023 a 2025. Anteriormente, ocupó el cargo de Ministro Consejero en Bolivia y en Guinea Ecuatorial. Antes de eso, fue Jefe Adjunto de la Sección Política en Honduras, Oficial Político en Ecuador, Vicecónsul en El Salvador y Oficial Político en Uganda.

Hillsman, originario de la ciudad de Los Ángeles, California, tiene una Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia y una Licenciatura en Estudios Urbanos y Planificación de la Universidad Estatal de California en Northridge. También se ha desempeñado como Oficial Económico y Comercial en la Oficina de Asuntos Comerciales Multilaterales y como jefe de la Unidad Económica en la Oficina del Coordinador para Asuntos Cubanos.

Se conoció que se cayó la nominación de Daniel James Newlin para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia. El presidente Donald Trump lo había nominado y el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso debía revisar la solicitud. Sin embargo, por vencimiento de términos, el Senado de los Estados Unidos devolvió la nominación. Ahora Trump tendrá que presentar un nuevo nombre.

Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/1Evj0dJyp5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 5, 2026

