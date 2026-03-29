Polémica en Israel tras impedir que patriarca latino entrara a iglesia en Jerusalén: "Jesús llora"

La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, un hecho que fue condenado por los gobiernos de Italia, Francia y España. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justificó que fue por motivos de seguridad, mientras que el Patriarca afirmó: "Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén".

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El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que la policía impidió a Pizzaballa y al custodio entrar a la iglesia del Santo Sepulcro cuando se dirigían a celebrar la misa. "Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro", añadió el comunicado del Patriarcado Latino.

Según la diócesis, los sacerdotes se desplazaban solos y no en procesión cuando se les bloqueó el paso y tuvieron que dar media vuelta. "Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén", destacó el Patriarcado Latino.



Por su parte, Netanyahu, en un comunicado en su cuenta de X, escribió: "Hoy, con una especial preocupación por su seguridad, la Policía de Jerusalén evitó al patriarca latino, cardenal Pizzaballa, celebrar misa esta mañana en la iglesia del Santo Sepulcro. De nuevo, no hubo mala intención alguna".



El primer ministro aseguró que las "fuerzas de seguridad israelíes están elaborando un plan para que los líderes eclesiásticos puedan celebrar sus oficios en el lugar sagrado durante los próximos días". Asimismo, aladió que los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén (la Explanada de las Mezquitas, para los musulmanes; el Muro de las Lamentaciones, para los judíos, y el Santo Sepulcro, en el caso de los cristianos) permanecen cerrados a causa de la guerra con Irán.



¿Qué dijo el Patriarca Latino tras bloqueo de policía israelí?

Pizzaballa, alzando una reliquia de la Santa Cruz en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos, aseguró: "Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz".

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En la breve ceremonia, limitada a la prensa por las restricciones de la guerra, estuvo acompañado de más de una treintena de personas, entre asistentes y monaguillos. "En esta tarde de Domingo de Ramos nos reunimos sin procesión, sin palmas ondeando por las calles. Esta ausencia no es mera formalidad. Es la guerra la que ha interrumpido nuestro camino festivo, dificultando incluso la simple alegría de seguir a nuestro Rey", continuó el cardenal.

Israel limita las reuniones al aire libre a menos de 50 personas debido a la guerra y sus autoridades alegan que el cierre de los lugares santos se debe a que los servicios de emergencias no podrían moverse por las callejuelas de la Ciudad Vieja de Jerusalén con facilidad en caso de un ataque. Con este argumento, también durante el mes sagrado para el islam del Ramadán, que coincidió durante varias semanas con la guerra, la Policía impidió a los fieles acudir a la Explanada de las Mezquitas y dispersó con violencia a los palestinos que trataron de rezar fuera de las murallas de la Ciudad Vieja.

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*Con información de EFE y AFP