Muerte del fundador de Mango: un caso sin testigos e "indicios" contra su hijo, que ya está libre

A la espera de que la investigación en marcha en España depare evidencias más sólidas, la imputación por homicidio contra Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, se sustenta en múltiples indicios, pero sin ningún testigo ni pruebas directas: un tribunal popular deberá decidir, en caso de que se celebre el juicio, si son suficientes para condenarlo.

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En el escrito jurídico que fijó a Jonathan Andic una fianza de un millón de euros para evitar la prisión, la jueza enumera el "cúmulo de indicios" que a su parecer abonan la hipótesis de los Mossos -policía catalana- de que el hijo planificó el homicidio de su padre, Isak Andic, el hombre más rico de Cataluña.

El fundador de Mango, una de las firmas de moda con más éxito del mundo, murió el 14 de diciembre de 2024, a los 71 años, al caer desde 150 metros de altura en una excursión de montaña en Barcelona, que hacía a solas con su hijo.



Ambos se dirigían a visitar las cuevas de salitre de Collbató a través de una ruta sin grandes dificultades, apta incluso para familias con niños.



Los indicios que esgrimen los Mossos, todos ellos periféricos en una muerte sin otro testigo que el propio investigado, sin cámaras ni arma homicida, son sin embargo insuficientes para la defensa, que prepara una ofensiva para desactivar las conjeturas de la policía con el argumento de que se basan en elementos sin contextualizar, razonamientos sesgados y mensajes telefónicos de incluso hace años.



Rencor y obsesión por el dinero

En el momento de su muerte, Isak Andic era una de las personas más ricas de España, con una fortuna estimada por Forbes en 4.500 millones de dólares.

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A partir de los informes de la policía, que interrogó al entorno de los Andic y analizó los mensajes telefónicos que padre e hijo intercambiaron, la jueza instructora apunta como móvil del supuesto homicidio su mala relación y la "obsesión" de Jonathan por el dinero.

Los investigadores creen que el primogénito pudo actuar movido por el rencor hacia su padre, un empresario que montó un imperio textil de la nada pero que no vio a su hijo capaz de sucederle al frente de la compañía. La relación entre ambos era complicada, según la jueza: Jonathan ejercía "manipulación emocional" sobre su padre, especialmente por su "obsesión por el dinero".

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De esa forma logró que le cediera una herencia en vida, pero tuvieron un último encontronazo por la intención de Isak Andic de dejar parte de su patrimonio a una fundación con fines sociales. Jonathan, según la jueza, organizó la excursión por Collbató para limar asperezas en una conversación a solas.

La defensa, por el contrario, mantiene que la relación entre padre e hijo era buena y apunta a que las supuestas disputas se basan en mensajes telefónicos descontextualizados, algunos de años atrás. También aseguran que los hijos de Andic, incluido el propio Jonathan, tienen la intención de seguir adelante con la fundación filantrópica, lo que desmentiría el móvil económico.

Su familia también desmiente esa supuesta mala relación de Jonathan con Isak.

De acuerdo con El País, la golfista Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic en el momento del accidente, había indicado que él y su hijo mayor habían atravesado épocas de mala relación, pero sin apuntar en ningún momento a la tesis de un presunto homicidio.

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Tras la muerte de Andic, Knuth y los tres hijos del empresario mantuvieron una disputa por la herencia, que se saldó con un principio de acuerdo tras complejas negociaciones, informó el mismo diario.

Actualmente, Jonathan es vicepresidente del Consejo de Administración de Mango, de quien la empresa destaca en su web que "inició su trayectoria profesional en la compañía en 2005".



Tres visitas previas

Otro de los principales indicios que la jueza esgrime contra Jonathan Andic son las tres visitas que hizo los días previos a la excursión con su padre -7, 8 y 10 de diciembre-, acreditadas a través de los sistemas de vigilancia de tráfico.

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En su declaración ante los Mossos, Andic aseguró que había acudido a la zona de la excursión quince días antes, en lo que la jueza aprecia una contradicción que constituye un indicio de criminalidad. Falta por acreditar que recorriera la ruta de montaña por donde cayó su padre, una excursión sin dificultad alguna que, subraya el auto, solo cuenta con un recodo peligroso; justo por el que se precipitó el empresario.



Una huella "deliberada" y la desaparición de móvil

En el punto de la caída, los Mossos fotografiaron una huella en el suelo por un "posible resbalón". La Unidad de Montaña llevó a cabo diez simulacros en los días posteriores, lo que les permitió comprobar que es necesario hacer cuatro veces la acción de refregado -dos hacia adelante y dos hacia atrás- para conseguir una pisada similar. Por este motivo, los Mossos determinaron que la huella fue fruto de una acción "deliberada".

Según la policía regional catalana, el 25 de marzo de 2025, tres meses después de la muerte de su padre, Jonathan Andic cambió su iPhone 14 por un modelo superior, el iPhone 16 PRO, "borrando el contenido del antiguo teléfono".

El primogénito del dueño de Mango manifestó a su secretaria que se lo habían robado en Quito (Ecuador), en un "viaje relámpago" del 25 al 26 de marzo. Según remarca la jueza, las fechas de la "desaparición" del antiguo terminal "coinciden" con la publicación de varias informaciones sobre la reapertura de la causa por la muerte del empresario.



Las "contradicciones"

Los investigadores se aferran a que la caída se produjo en un ángulo en el que aseguran que es difícil despeñarse por un mero tropiezo, dado que el precipicio no bordea el camino, según explicaron fuentes cercanas al caso.

Otra circunstancia que levanta las sospechas de los investigadores es la actitud de Andic en relación con la excursión a la que invitó a su padre. Fue él mismo quien organizó la ruta y, antes de iniciarla, indicó al escolta que se encargaba de la seguridad de Isak que no les acompañara porque querían conversar en privado.

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Asimismo, los Mossos consideran incongruentes algunas de las explicaciones que dio Jonathan Andic respecto a sus movimientos el día de la fatídica excursión, dado que las ubicaciones detalladas por el sospechoso no coinciden con las que marca el GPS de su móvil.

Jonathan Andic ha cambiado los detalles de la versión de los hechos en sus declaraciones a los Mossos y también en dos de las llamadas de emergencia que realizó poco después de la caída de su padre. Además, en todas aseguró que no vio cómo su padre caía, pero, según los Mossos, si la distancia entre padre e hijo durante el camino era de unos 3 o 4 metros, como ha declarado, teniendo en cuenta que la visibilidad ese día era buena, "pudo ver sin género de dudas la caída".

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Los Mossos han interrogado en los últimos meses a numerosos testigos, entre ellos a sus hermanas Judith y Sarah y otros familiares y miembros de su entorno, además de directivos y trabajadores de Mango. Fue a raíz de esas declaraciones como Andic supo, de forma indirecta, que estaba siendo investigado por la policía catalana, en una causa que está bajo secreto de sumario.

En cualquier caso, Jonathan cuenta con el apoyo de su familia, que en diciembre de 2025, con motivo del primer aniversario de la muerte del empresario, escenificaron una imagen de concordia en una ofrenda floral de los tres hermanos.



Empresa de éxito

Nacido en Estambul en una familia sefardí, Isak Andic Ermay llegó a España de adolescente. Empezó en Barcelona vendiendo camisas que traía de Turquía y en 1984 abrió su primera tienda Mango, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

La marca se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo, que cuenta con más de 16.400 empleados y 2.900 puntos de venta en más de 120 mercados mundiales, según su web.

Al igual que su rival Inditex, propietario de Zara y Bershka, número uno mundial de la moda de masas, Mango cimentó su éxito en precios bajos y una rápida respuesta a las tendencias de la moda.

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP