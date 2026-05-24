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Noticias Caracol  / MUNDO  / Video | Derrumbe de edificio en construcción deja tres muertos y 17 desaparecidos en Filipinas

Video | Derrumbe de edificio en construcción deja tres muertos y 17 desaparecidos en Filipinas

Muchas de las víctimas serían trabajadores de la obra, que pernoctaban en el sitio cuando ocurrió el colapso estructutural.

Por: EFE
Actualizado: 24 de may, 2026
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Editado por: María Paula Rodríguez Rozo
Edificio en Filipinas

Tres personas han muerto y 17 permanecen desaparecidas en Filipinas después de que un edificio en construcción se derrumbara el domingo 24 de mayo en la ciudad de Ángeles, situada unos 80 kilómetros al norte de Manila.

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La Oficina de Protección contra Incendios (BPI, por sus siglas en inglés) de Luzón Central señaló este lunes de madrugada que los equipos de rescate recuperaron un cuerpo de entre los escombros, después de que las autoridades municipales anunciaran la muerte de otras dos personas horas antes.

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El incidente ocurrió el domingo a las 3:00 hora local (19:00 GMT del sábado), cuando la estructura de hormigón de nueve pisos de un edificio en construcción se derrumbó en Ángeles, localidad de la provincia de Pampanga, en el norte de Filipinas.

Las autoridades, que informaron del rescate de un total de 26 personas, creen que 17 personas permanecen bajo los escombros y los operativos de rescate continúan este lunes por segundo día consecutivo. Así las cosas, la cifra de víctimas fatales podrían avanzar al pasar de las horas conforme avanzan las labores de rescate.

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Imágenes difundidas tras el incidente muestran a equipos de rescatistas, acompañados de perros de búsqueda, trabajando entre montañas de escombros acumulados a una altura considerable.

Según medios locales, la mayoría de los rescatados y desaparecidos son trabajadores de la construcción que pernoctaban en el lugar, donde han sido desplegados un centenar de funcionarios, entre ellos también paramédicos.

"Casi todos estaban dormidos", afirmó el alcalde de Ángeles, Carmelo Lazatin, en declaraciones a los medios recogidas por la cadena ABS-CBN.

Las causas del derrumbe, que también dejó heridos de variada consideración, están siendo investigadas.

EFE

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